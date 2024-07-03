Gönüllü yardım çalışmaları ile halkın gönlünde yer eden ünlü sanatçı Haluk Levent, şimdi de kripto para dünyasına adım atıyor. Haluk Levent kripto para projesi olan HALUK token, Bitexen kripto para borsası üzerinden satışa sunulacak. Bu yeni girişim, hem kripto para meraklılarının hem de Haluk Levent hayranlarının dikkatini çekiyor. Peki HALUK Token nedir? HALUK token fiyatı ne?

HALUK Token Nedir? Haluk Levent Kripto Para Çıkardı

HALUK token nedir sorusu kripto para borsası meraklılarının dilinde. Bu, Haluk Levent tarafından çıkarılan, Bitexen kripto para borsası üzerinden satılacak bir kripto para diyebiliriz. HALUK token sosyal yardım geliri olarak kullanılacak, bu nedenle sanatçı bunu göz önünde bulundurarak yatırım yapmanızı tavsiye ediyor.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Levent, HALUK token satışından elde edilecek gelirin deprem bölgelerindeki okulların inşası ve onarımı için kullanılacağını duyurdu. Sanatçı, tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve bağışların nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgilerin paylaşılacağını belirtti.

Bitexen borsasında başlatılan HALUK token ön satışı, toplamda 5 milyar adet token ile gerçekleşecek. Bu tokenlerin 4.5 milyar adedi satışa sunulacak ve birim fiyatı 5 kuruş olacak. Yani 1 Haluk TOKEN değeri 5 kuruş olarak belirlenmiş. Bu da yaklaşık olarak 210 milyon TL’lik bir değer yaratacak. Satış Eylül ayına kadar devam edecek ve ardından tokenlar borsada işlem görmeye başlayacak.

Yıllar önce @bitexencom ile reklam anlaşması yapmıştım.

Ve bana kalan geliri öğrencilere burs olarak vermiştim.

(Twitter geçmişimden görebilirsiniz 🙏) Ardından deprem zamanı hesabıma kripto paralar gelmişti.

Bu paralar da hepinizin gözü önünde Ahbap’a aktarılmıştı. Türkiye’de… pic.twitter.com/yFd8vfouEP — Haluk Levent (@haluklevent) July 1, 2024

Haluk Levent kripto projesinin başarısı, arkasında güçlü bir likidasyon ve piyasa yapıcı olmasına bağlı. Eğer bu şartlar sağlanırsa, tokenın değerinin istikrarlı bir şekilde artması beklenebilir. Ancak, ön satış seviyesinin altına düşmesi de olası. Bu nedenle, Haluk Levent yatırımcılara, yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri miktarlarla yatırım yapmalarını tavsiye ediyor.

Bu proje, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk girişimi olarak da değerlendirilebilir. Haluk Levent kripto para dünyasına adım atarken, hayranlarından ve yatırımcılardan destek bekliyor. Deprem bölgelerindeki okullar için yapılacak olan bu bağış, hem eğitim hem de toplum için büyük bir katkı sağlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Haluk Levent kripto parası başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!