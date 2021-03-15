Genel
COVID-19 aşısının ikinci dozu ABD’de revaçta
COVID-19 aşısının ikinci dozunu insanlar kaçırmıyor. CDC verileri, insanların ikinci doz aşı için oldukça istekli olduğunu söylüyor. Neredeyse herkes, önerilen pencerede tamamen aşılanmayı tamamladı.
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Hastalık Kontrol Merkezinden gelen verilere göre, aşının ilk dozunu alan neredeyse herkes ikinci dozu önerilen pencerede aldı. ABD aşılama kampanyasının, ilk iki ayında, yaklaşık 12 milyon kişi ilk dozunu aldı. İkinci dozun Pfizer/ BionTech aşısı için ilkinden üç hafta sonra verilmesi gerekiyor. Moderna aşısı için ise dört hafta sonra verilmesi gerekiyor. Bu gruptaki insanların yüzde 88’i ikinci atışlarını programa göre yaptı.
COVID-19 yayılmaya devam ederken insanlar ikinci doz için istekli
İlk dozu 14 Aralık ile 14 Şubat arasında yapanların yaklaşık yüzde 9‘u ikinci dozunu henüz almamıştı. Anca ilk doz uygulandıktan 42 gün içinde aşılama gerçekleşmişti. CDC, olası bir gecikmede 42 günün insanlar için ideal bir bekleme süresi olduğunu söylüyor. Bununla birlikte insanların yüzde üçü, 42 günlük pencerenin dışındaydı ve dozu atlamıştı.
CDC, önerilen süre içinde kaç kişinin dozu aldığını görmek için bu iki ay boyunca ikinci bir doz alan herkese de baktı. İnsanların yüzde 95‘inden fazlası programa uyuyordu. Fakat yüzde 3‘ünden biraz azı geç kaldı. Aynı zamanda insanların yüzde 1,5‘i ikinci enjeksiyonunu erken yaptı.
CDC raporunda, bu kadar yüksek sayıda insan ikinci dozunu, zamanında almanın güven verici olduğunu söylüyor. Pfizer / BionTech ve Moderna aşıları tek bir dozla bir miktar korumaya sahip olabilir. Ancak tek bir doz için daha önce klinik bir deney yapılmadı. Bu yüzden tek doz aşının ne kadar koruyucu olduğu bilinmiyor. İkinci aşı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve insanlara gerekli faydaları sağlıyor.
CDC direktörü Rochelle Walensky, az sayıda insanın ikinci bir dozu kaçırmasına rağmen, ajansın küçük açığı bile kapatmayı umduğunu söyledi. Bugün bir basın toplantısında ise “CDC, her iki dozun alınmasının önündeki engelleri belirlemek ve ele almak için hükümet genelinde, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte çalışıyor” dedi.
Eyaletler ve sağlık kuruluşları, doğru ikinci doz için yüksek ve düşük teknolojili stratejilere sahiptir. Elektronik sağlık kayıtları da öyle. COVID-19 aşısı olan herkes, ikinci dozunun ne zaman olması gerektiğini ve hangi aşıyı yaptırdıklarını söyleyen bir kart da alır. CDC raporu 90.484 kişinin bir aşının ilk dozunu ve diğerinin ikinci dozunu aldığını söylüyor. Belirlenen ikinci dozun farklı bir marka aşı olmaması gerektiğini de söylüyor.
Genel
Microsoft, Sega ve Konami’yi satın almak istiyor
Microsoft, Japonya’daki azalan Xbox satışlarını canlandırmak için Konami ve Sega’yı satın almak istiyor. Söz konusu satın alma gerçekleşirse oyun sektöründe büyük ses getirecek.
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Microsoft’un Sega’yı satın alma planları çok uzunca bir süredir konuşuluyordu. Uzun yıllardır konuşulan bu haber yavaş yavaş gerçeğe doğru yön almış durumda. Ancak Microsoft’un Sega ile birlikte Japonya merkezli video oyunu şirketi Konami’yi de satın almak istediği ortaya çıktı.
Sektörde yaptığı doğru tahmin ve sızıntılarla anılan bir analistin aktardığına göre Microsoft, Japonya’da azalan satışları için video oyunu şirketleri Konami ve Sega ’yı satın almak için adımlar atıyor.
ABD merkezli Microsoft’un Sega ve Konami’yi satın alma adımları şirketin Japonya’daki konumunu güçlendirmek istiyor. Çünkü Microsoft, Japonya’da Sony’nin oldukça gerisinde yer alıyor. PlayStation 5 ve X Box Series satışlarına bakıldığında da bu durum gözler önüne seriliyor.
Rakamlara baktığımızda, Sony’nin Japonya’da ne kadar popüler olduğu ortada. Örneğin Şubat ayının son haftasında Japonya’da; 1.508 Xbox Series X ve S konsolunun yanı sıra sadece 10 Xbox One konsolu satılmış. Karşılaştırma için, aynı hafta içinde Japonlar 33.792 Sony PS5 ve 78.134 Nintendo Switch konsolları satın aldı.
Bu nedenle Microsoft; hem konsol satışlarını artırmak hem de Sony ile rekabet edebilmek için Sega ve Konami şirketlerini bünyesine katmak istiyor. Son olarak söz konusu satın alma ile ilgili herhangi bir net gelişme yok.
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Ekran Kartı
AMD RX 6700 XT oyun benchmark sızıntıları ümit veriyor
AMD firmasının gelecek Radeon RX 6700 XT ekran kartının yeni test sızıntıları ortaya çıktı. Bu seferki testte cihaz oyun performansı olarak RX 5700 XT ile karşılaştırılıyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 908-4.139TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Her zamanki gibi çıkış öncesi testlerde dikkatli olmakta fayda var; ancak sızıntılarıyla bilinen TUM_APISAK tarafından gelen bilgiler doğruysa cihaz önemli ilerleme vadediyor. Öyle ki Ashes of Singularity testinde ekran kartının 5700 XT karşısındaki gelişimi gözler önüne seriliyor.
Ashes of Singularity her ne kadar bir oyun testi sayılmasa da; iki kart için kullanılan sistemler aynı. Dolayısıyla teoride elimizdekilerin önemli sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz gibi.
VideoCardz’ın bildirdiğine göre kartlar sırasıyla 1080p, 1440p ve 4K çözünürlüklerinde üç farklı karşılaştırma testine girdi. Sonuçlara göre Full HD, 1440p ve 4K çözünürlüklerinde RX 6700 XT, 5700 XT’ye göre sırasıyla; %26, %33 ve %36 daha hızlı sonuç verdi.
Dolayısıyla genel anlamda 6700 XT %32’lik önemli bir oranla akranını geçmiş oldu. Bu sonuçların son halinde olmayan sürücülerle alındığı da düşünülünce kartın potansiyeli ümit veriyor diyebiliriz. Özellikle de son gelen RTX 3060 Ti ve AMD Radeon RX 6700 XT karşılaştırmasından sonra.
RX 6700 XT ekran kartları hafta içerisinde 18 Mart tarihinde kullanıcıyla buluşacak. Her yeni kartta olduğu gibi bunda da stok sorunları deneyimlememiz oldukça muhtemel olmakla birlikte; AMD kartın ulaşılabilirliğini daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Bununla beraber yine de stokların pek de dengeli olması beklenmiyor.
Donanım
MSI kampanyası: Baharı Üretken Karşıla
Seçili MSI AIO, Mini bilgisayarlarda ve profesyonel monitörlerde geçerli “Baharı Üretken Karşıla” kampanyasını duyurdu.
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MSI, dünyanın önde gelen PC oyun donanımı markalarından olmasıyla birlikte; evden çalışma ve öğrenme çözümlerini sunan ürünleriyle de öne çıkıyor. 2020’de başlayan salgın nedeniyle insanların yaşam tarzlarını büyük ölçüde etkiledi ve bu durum, pek çoğumuzun her zamankinden daha sık evde vakit geçirmesine sebep oldu. Evden çalışırken ve uzaktan eğitimde üretkenliğin nasıl artırılacağı sorunsalı, 2021 ‘de de gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor.
“Baharı Üretken Karşıla” mesajı ile duyurulan bu kampanyada seçili MSI PRO serisi ürünleri satın aldığınızda, 470 TL ‘ye kadar para iadesi almaya hak kazanıyorsunuz. Bu kampanya, ev ve ofis kurulumlarıyla birlikte üretkenlik gerektiren diğer çalışma ortamlarını geliştirmek isteyen kişiler için bir fırsat niteliğinde.
Promosyon dönemi 1 Şubat 2021 (00:00 – yerel saat) ile 30 Nisan 2021 (23:59) arasında geçerlidir. Kampanyaya dahil bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra, kampanya web sitesini ziyaret ederek yönergeler üzerinden kampanyaya başvuruda bulunabilirsiniz.
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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