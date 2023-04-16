Counter-Strike oynayanlar, oyun deneyiminin büyük bir kısmının maçın gerçekleşeceği harita ile ilişkili olduğunu bilir. Her zevke uygun harita vardır: doğrusal, geniş, dar ve elbette daha açık alanlar. Ancak asıl soru şu: Valve’ın oyunundaki en iyi haritalar hangileri?

Eğer bu soru aklınızdan geçtiyse, Counter-Strike’ta var olan en iyi haritalardan bazılarını aşağıda ayırdık.

Mirage

Counter-Strike turnuvalarında en çok kullanılan haritalardan biri olan Mirage, CS: GO sayesinde bugünkü popülerliğine kavuştu.

Bomba yerleştirme veya etkisiz hale getirme eylemlerine odaklanan harita, teröristler ve karşı teröristler arasında çatışmaların yaşanabileceği birkaç nokta ile Fas’taki bir bölgeyi hatırlatıyor.

Inferno

Inferno, Counter-Strike’ta yenilenmiş görsellerle ortaya çıkan ve yeniden ortaya çıkan bir harita, ancak oyunun hangi sürümü olursa olsun oynanabilecek en iyi haritalardan biri olarak kabul edilebilir.

Bölgenin çekici yanlarından biri, çok fazla alternatif yola sahip olmaması ve her bir takım için iki grubu orta alanda bulunan büyük koridorda karşı karşıya getirmenin ana yol olması.

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Bu aynı zamanda bombayı silahlandırmaya ve etkisiz hale getirmeye odaklanan ve daha fazla strateji gerektiren bir başka harita.

Dust 2

Ah, Dust 2! İlk taşı, terörle mücadele üssünün yakınındaki kapıdan geçerken bir AWP atışıyla “yakalandığında” öfke dolu sözler söylememiş veya biraz el bombası hasarı vermek için tünel alanlarından yararlanmamış olan herkes atsın.

Bu, strateji söz konusu olduğunda oldukça çok yönlü bir harita ve CS: GO’daki en iyi haritalar listesinden çıkma ihtimalinin düşük olduğuna inanıyoruz.

Aztec

Belki Aztec, CS oyuncularının bir kısmı tarafından en çok kullanılanlardan biri değildir, ancak pompa noktalarından birinin yakınındaki geniş açık alanda, küçük derede ve hatta iki takımın tabanına bağlanan köprüde büyük zorluklar sağlayabileceğini söyleyebiliriz.

Nuke

Nuke’un çatışmaları, birden fazla kata sahip büyük bir komplekste gerçekleşiyor ve oyuncuların düşmanlarla mermi alışverişine başlamak için sonunda biraz hareket etmelerini gerektiriyor.

Bu tür bir CS:GO haritasında sahne tasarımına alışmak biraz zaman alıyor, ancak bu bir kez gerçekleştiğinde oyun çok iyi akma eğiliminde.

Overpass

Almanya’da geçen bomba aktivasyonu ve deaktivasyonuna odaklanan bir başka harita. Adından da anlaşılacağı gibi, bu haritanın ana noktalarından biri, aynı zamanda teröristlerin imha odaklarından biri olan köprüdür.

Haritada ayrıca köprünün altındaki kanal, çeşme alanı ve diğerleri gibi işlerin daha sıcak olabileceği başka noktalar da var.

Cache

Cache, şu anda Valorant için harita tasarımcısı olarak çalışan Sal “Volcano” Garozzo tarafından yaratıldı. Ukrayna’nın Çernobil kenti çevresindeki bölgeleri temel alıyor ve çatışma için hem açık hem de biraz kapalı çeşitli alanlar içeriyor.

Bu harita bombayı silahlandırmaya ve etkisiz hale getirmeye yöneliktir ve patlatılacak iki nokta terörle mücadele üssüne nispeten yakındır.

Vertigo

Vertigo, çatışmaları barındırmak için bir binaya dayanan birinci şahıs nişancı oyununun haritalarından bir diğeridir.

Etrafta dolaşmak için çeşitli seviyelere ve bazı açık alanlara sahip bir alandır ve bazılarında dikkatli olmanız gerekir. Sonuçta, binadan düşerseniz çok acı verici bir şekilde ölürsünüz, bu da rakip takım için mükemmel olacaktır.

Train

Tren, genellikle rekabetçi sahnede oldukça sık görünen bir harita ve aynı zamanda insanların oynamayı en çok sevdiği haritalardan biri.

Adından da anlaşılacağı gibi, haritanın ana alanlarında, çeşitli stratejiler uygulayabileceğiniz bir alan olmanın yanı sıra, rakip takımı şaşırtmaya çalışmak için koruma veya geçit olarak kullanılabilecek trenler veya vagonlar bulunur.

Pool Day

Listemizi lan houses döneminin bu klasiği ile kapatalım, çünkü Pool Day sınırlı alanı ve yere dağılmış birkaç silahı nedeniyle çok popülerlik kazanan bir haritaydı.