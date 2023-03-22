Haftalar süren sızıntı haberlerinin ardından, CS:GO’yu Source 2 motoruna taşıyacak olan güncelleme Counter-Strike 2 resmi olarak duyuruldu. Testleri başlayan güncellemenin genel dağıtım tarihi de ortaya çıktı!

Yeni Güncellemeyle Beraber Oyuncular Bu Yaz Bayram Edecek!

Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Valve’in Steam arka ucundaki faaliyetleri, amiral gemisi FPS oyununun CS:GO Source 2 şeklinde güncellenmiş bir sürümünün yayınlanacağına işaret ediyordu. Sonunda beklenen oldu ve Counter-Strike 2 duyuruldu.

Yeni güncellemeyle beraber Counter-Strike’a tamamen yeni bir soluk geliyor. Valve bunu, “Counter-Strike 2, Counter-Strike tarihindeki en büyük teknik atılım ve bu atılım gelecek yıllar boyunca yeni özellikler ve güncellemeler sağlayacak. Oyunun tüm yeni özellikleri bu yaz resmi olarak piyasaya çıktığında açıklanacak, ancak Counter-Strike 2’ye giden yol bugün belirli CS:GO oyuncuları için Sınırlı Test olarak başlıyor. Bu test süresi boyunca, dünya çapında piyasaya sürülmeden önce herhangi bir sorunu gidermek için özelliklerin bir alt kümesini değerlendireceğiz. Counter-Strike 2 bu yaz CS:GO’ya ücretsiz bir yükseltme olarak geliyor. Bu yüzden teçhizatınızı oluşturun, becerilerinizi geliştirin ve kendinizi bir sonraki adım için hazırlayın!” sözleriyle duyurmuş durumda.

Bu haberle beraber Counter-Strike 2’nin testlerinin başladığını ve genel dağıtımın yaz aylarında başlayacağını söylemek mümkün. Peki CS2’de bizi nasıl yenilikler bekliyor?

Oynanış Yenilikleri

Duman artık diğer oyun etkinlikleriyle etkileşime girerek yeni fırsatlar yaratabiliyor. Mermiler ve el bombaları dumanı iterek görüş alanını kısa süreliğine açabiecek veya tıkanıklığı genişletebilecek. Bunun yanında srtık duman açık kapılardan ve kırık pencerelerden dışarı sızacak, merdivenlerden inip çıkacak, uzun koridorlarda genişleyecek ve diğer dumanlarla birleşecek.

Son olarak, Counter-Strike 2’de duman parçacıkları, daha gerçekçi ışık ve renk sağlayan birleşik aydınlatma sistemiyle birlikte çalışabilecek.

Harita Değişiklikleri

Elden geçirilen haritalar, tüm yeni Source 2 araçlarından ve işleme özelliklerinden yararlanılarak sıfırdan tamamen yeniden oluşturulmuş. Bu haritalar, gerçekçi malzemeler, aydınlatma ve yansımalar üreten fiziksel tabanlı bir işleme sistemi de dahil olmak üzere yeni Source 2 aydınlatmasını kullanan haritalar olacak.

Klasik haritaların ise bir tarihi eser gibi korunduğunu söyleyelim. Oyuncuların CS:GO’dan Counter-Strike 2’ye oyun değişikliklerini değerlendirmek için kullanabilecekleri sağlam temellere sahip klasik haritalarda ışıklandırma ve karakter okuma iyileştirmeleri var, ancak bunun dışında bu haritalara dokunulmamış.

Oyun Eşyalarındaki Yenilikler

Tüm CS:GO envanterinizi yanınızda Counter-Strike 2’ye getirebileceksiniz. Yıllar boyunca topladığınız her eşyayı saklamakla kalmayacaksınız, aynı zamanda hepsi Source 2 ışıklandırmasından ve malzemelerinden yararlanacak.

Eski modelleri ve kaplamaları desteklemenin yanı sıra, tüm stok silahlar yüksek çözünürlüklü modellerle yükseltildi ve bazı silah kaplamaları bu yeni modellerden yararlanıyor.

Yüksek Çözünürlüklü Görsel Efektler

Counter-Strike 2’de tüm görsel efektler güncellendi. Source 2 aydınlatma ve parçacık sistemleri ile su, patlamalar, ateş, duman, namlu flaşları, mermi izleri, darbe efektleri ve daha fazlası için yepyeni bir görünüm ve davranış var. Counter-Strike 2’de en kritik oyun görselleri okunabilirlik göz önünde bulundurularak yeniden tasarlandı. Mermi darbeleri uzaktan kolayca görülebiliyor ve kan efektleri daha gerçekçi hale geliyor.

Bunun yanında, tamamen yeniden yazılmış patlamalar, ateş, C4 aydınlatması ve daha fazlasını da deneyimleyebileceksiniz. Source 2 Motoru ve modern donanımdan yararlanan Counter-Strike 2’deki çevresel efektler, gelişmiş görsel doğruluk ve daha fazla tutarlılık sunuyor.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Plus Mayıs Ayında Game Pass’i Ağlatacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Counter-Strike 2 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!