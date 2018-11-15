Cortana iOS uygulaması güncellendi

Cortana IOS uygulamasında yeni tasarıma geçti. Daha önce beta sürümü yayınlanan tasarımın artık tam sürüme geçtiğini görebiliyoruz.

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Cortana birçok uygulama ile entegre olacak

Microsoft tarafından üretilen, dijital asistan Cortana 3.0 versiyonuyla birlikte yeni bir tasarıma kavuşmuştu. Geçtiğimiz ay yayınlanan beta sürümü ile görünen bu yeni tasarım, sade ve beyaz ağırlıklarının olduğu bir tasarım olmuş. Son güncelleme ile dijital asistanda daha fazla konuşmaya dayalı deneyimler yaşayabilecek, müzik ve podcast dinleyebilecek aynı zamanda Cortana destekli diğer cihazların kurulumunu yapabilecek.

Microsoft’un haftaya Surface kulaklıkları satışa sunacağı biliniyor. Bu güncelleme ile birlikte gelen diğer cihazlara kurulum desteği de bu kulaklıklar için olabilir. Bu güncelleme aynı zamanda diğer Microsoft ürünlerine entegrasyon kısmında da ön plana çıkıyor. Artık uygulama içinden Skype ve Microsoft Teams üzerinde gerçekleşecek toplantılara katılmak mümkün olacak. Bu ek olarak hatırlatıcılara, takvimlere ve listelere ulaşabilecek.

Son olarak uygulamanın eski sürümü ile yeni sürümü arasında keskin farklar var. Bir önceki sürümde altta üç sekme ile hizmet veren uygulama yeni sürüm ile birlikte tek sekmeye indi. Bu sekmeye gelecek adını veren Microsoft, kullanıcılara bu sekmede günlerinin özetlerini sunuyor.