Netflix, daha ucuz versiyonunu Malezya’da kullanıcılara sunmaya başladı!

Netflix, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için daha ucuz bir versiyonunu Malezya’da sunmaya başladı.

İlginizi çekebilir: Intel 5G modem 6 Gbps hıza ulaşabiliyor

Netflix, ucuz versiyonuyla kullanıcılara neler sunuyor?

En popüler dizi ve film izleme servislerinden biri olan şirket, şu anda sahip olduğu pazar hacmini daha da büyütmek için hamleler planlıyor. Amerika’da oldukça yaygın kullanılan servis, deniz aşırı ülkelere de açılmayı hedefliyor.

Şirket, ilk hamlesinin alım düzeyi düşük ülkelerde daha ucuz abonelik seçenekleri sunmak olduğunu geçtiğimiz günlerde belirtmişti. Bu abonelik seçenekleri, Malezyalı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Sadece mobil cihazlarda kullanılabilen ve SD çözünürlükte içerik sunan, en ucuz paketin aylık ücreti 4 dolar. 8 dolarlık bir üst paketle, TV ve dizüstü bilgisayarlarda da tüketilebilen SD çözünürlükte içerikler sunuluyor. 10 dolarlık en pahalı pakette ise kullanıcılara HD çözünürlükteki içerikler de sunuluyor.