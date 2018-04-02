Corsair iCUE: Tüm donanımı tek elden kontrol edin

Dünyanın en önemli donanım üreticilerinden biri olan Corsair, yeni birleşik yazılımının (iCUE) erken erişimini duyurdu. Corsair ürünlerinin tamamını tek bir sezgisel arabirime dönüştüren iCUE; klavyeler, fareler ve kulaklıklardan fanlara, soğutucular ve güç kaynaklarına kadar her şeye güç veriyor.

Corsair iCUE nedir?

iCUE kullanıcıları, RGB aydınlatmalarını tüm uyumlu CORSAIR ürünlerinde tek bir tıklama ile anında senkronize edebiliyor, özelleştirilebilir bir panodan sistem performansını izleyebiliyor ve derinlemesine fan ve pompa hız ayarlamasıyla donanım sıcaklıklarını kontrol edebiliyor.

iCUE, önde gelen yayıncı Ubisoft ve CORSAIR arasında, Far Cry 5®’e 30’dan fazla otomatik oyun içi aydınlatma efekti getiren, büyük çaplı bir aydınlatma özelliğinden çok daha fazlasını sunuyor. Her efekt, Hope County dünyasındaki oyuncuları daha da oyun ile bütünleştirmek için derin bir entegrasyon seviyesi ile birlikte geliştirildi. İster oyun içinde etrafınızı keşfedin, hayatınız için mücadele edin, ya da açık dünyanın akışını izleyin; CORSAIR sisteminizin aydınlatması oyun içindeki hareketlerinizi dinamik olarak yansıtacaktır.

iCUE ayrıca, çalışma ve oynama şeklinizi değiştiren karmaşık makrolar ve yeniden tuş tanımlamalarıyla inanılmaz kontrol özelleştirme seçenekleri sunar. Uyumlu CORSAIR klavyeler ve farelerdeki her bir tuş veya düğme, oyun içi avantaj veya verimlilik artışı sağlamak için tuşlara bir fonksiyonlar atanabilir veya tamamen yeniden programlanabilir. MMO oyunlarınızı düzene sokmak için tek bir tuşa basarak karmaşık bir büyü bileşimini tetikleyin veya Adobe After Effect program kullanımınızı daha kolay hale getirmek için bilindik bir kısayola çok işlevli bir görüntü düzenleme makrosu ekleyin.

iCUE ile sisteminizi nasıl kontrol edeceğiniz sizin seçiminizde; isterseniz profillerinizi kaydetmek ve yüklemek için çevrimiçi giriş yapın ya da hesabınıza bağlanmadan kullanın.