Corsair H100i RGB Platinum incelemesi | Efsane ışıklandı! (VİDEO)

Corsair H100i RGB Platinum incelemesi ile karşınızdayız. İşlemci sıvı soğutma sistemlerinde efsane olarak kabul edebileceğimiz Corsair H100i’nin RGB aydınlatması ile ışıklandırılan modeli inceleme konuğumuz oldu.

Corsair’in en yeni sıvı soğutma çözümlerinden bir tanesi olan H100i RGB Platinum modelinde, iki adet 240 mm fan ve bir adet 280 mm radyatör bulunuyor.

Son dönemin gözdesi RGB aydınlatma bu modelde de yer alıyor ve toplamda 24 LED aydınlatma ile donatılmış durumda. Şirketin iCue yazılımı ile birlikte hem bu RGB aydınlatmaları hem de pompa ve fan hızı gibi durumları kontrol edebiliyoruz.

Minimum 400, maksimum ise 2400 RPM’de çalışan fanlar, tasarımlarıyla birlikte yüksek performansı sessiz bir çalışma ile birlikte sunuyor. Düşük ısılarda “Sıfır RPM” modu ile oldukça sessiz bir performans elde edebiliyorsunuz.

Sonuç olarak eğer sisteminizde sıvı soğutma çözümü tercih edecekseniz ve RGB aydınlatma ile beraber yazılım destekli bir model kullanmak istiyorsanız yeni Hydro serisine göz atmanızda fayda var.