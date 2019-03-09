RGB oyuncu kasası: Corsair Carbide SPEC-06 RGB inceleme (VİDEO)

Corsair Carbide SPEC-06 RGB inceleme videomuzda, şirketin en yeni oyuncu kasasını inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

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Corsair Carbide SPEC-06 RGB inceleme

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan ürün, adından da anlayabileceğiniz gibi RGB aydınlatma desteğine sahip. Kasanın ön tarafındaki parçalı yapıda kullanılan aydınlatma, cihazın arkasındaki kontrolcü ile beraber kontrol edilebiliyor. Buradan renk, hız ve renk modlarını değiştirebiliyorsunuz.

Görünüm anlamında oldukça karizmatik olan Corsair Carbide-06 RGB modelinin yan tarafı temperli cam ile kaplı. Bu sayede donanım bileşenlerini sergilemek isteyenler için güzel bir çözüm olmuş. Ayrıca bu yapının parmak vida ile sökülüp takılabiliyor olması da rahatlık sağlıyor. Tasarım tarafında üst bölümde USB 3.0 girişleri ile ses girişlerinin olduğunu belirtelim.

Kasayı satın aldığınızda bir tanesi ön tarafta bir tanesi de arka tarafta olmak üzere iki adet 120 mm’lik fan bulunuyor. Ancak kasanın fan desteği noktasında 6x 120mm, arkada 360 mm önde, 240 mm radyotör yukarıda ve yanda 120 mm radyotör kullanılabiliyor. Depolama birimleri içinse yine ayrıca bölümler bulunuyor. Kapalı tarafta 2.5 inç SSD’ler için 4 farklı bölüm, 3.5 inç HDD’ler için ise iki adet çekmece bölümüne yer verilmiş. Kasanın hem üst bölümünde hem de güç kaynağının olduğu bölümde toz filtresi olduğunu da belirtelim. Ayrıca kablolama için kauçuk kaplı bölümlere yer verilmiş olması güzel bir detay.