Cooler Master, kullanıcıya sürükleyici bir deneyim sunan yeni çok amaçlı bilgisayar bölmesi Orb X’i duyurdu. Orb X, kullanıcıların iş arkadaşlarından, aileden ve arkadaşlardan gelen dış müdahaleleri devre dışı bırakmasına ve ardından işe veya oyuna odaklanmasına olanak tanıyor.

Orb X, kullanıcıyı içerideyken hoparlörlere ve ekranlara sarmak ve konforlu bir deneyim yaşatmak için tasarlanmış. Bölmede, tamamen ayarlanabilir baş dayanağı, bel desteği, bacak dayanakları ve başınızın üzerine inen motorlu bir kubbe ile ergonomik olarak tasarlanmış bir deri yatar koltuk bulunuyor. Kubbe, bölmenin içindeyken dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmeye yardımcı olurken aynı zamanda doğrudan gözlerinizin önüne bir monitör yerleştirir. Monitör için iki seçenek mevcut: tek bir 34 inç ekran veya çevresel görüşü iyileştirmek için içe doğru açılı üç adet 27 inç monitör. Tek ekranlı kurulum, iş uygulamaları için uygunken, üç monitörlü model gerçekten sürükleyici bir oyun deneyimi için.

Orb X, surround ses sunan eşlik eden bir ses sistemi ile birlikte geliyor. İki adet 2 inçlik tam aralıklı hoparlör, bir adet 5 inçlik subwoofer ve iki adet 2 inçlik tweeter bulunuyor. Bölmenin içinde diğer cihazları şarj etmek için birkaç USB-A ve USB-C bağlantı noktasının yanı sıra entegre bir masa vardır.

Orb X ayrıca LED aydınlatmaya sahip. Ancak Cooler Master gerçekten sürükleyici bölme hakkında daha fazla ayrıntı yayınlamadı. Şirket, Orb X’i piyasaya sürmek için henüz bir zaman çizelgesi sağlamadı ve henüz fiyatını bilmiyoruz.