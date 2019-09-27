Cooler Master MM710 tanıtıldı: Delikli fare!

Cooler Master MM710 oyuncu faresi resmi olarak tanıtıldı. Şirketin 53 gram ağırlığı ile en hafif faresi olma özelliğini taşıyan model, tasarımıyla bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklı.

Cooler Master MM170 özellikleri

MM710 hafif yapısı sayesinde, uzun oyun seanslarında daha az hareket, daha az yorgunluk ve bilek ağrılarından uzak durmanızı vadediyor. Petek yapısına sahip fare, kablosu tartılmadığında sadece 53gr ağırlığa sahip. Model 20 Milyon tuş basma ömrüne sahip anahtarlar, 16.000 DPI ayarlanabilir Pixart optik sensör, dayanıklı yapı ve ergonomik tasarım özellikleri ile öne çıkıyor.

Daha iyi kontrol ve oyun içi hassasiyet için optimize edilmiş olan MM710’un Pixart 3389 optik sensörü 16.000 DPI’a kadar ayarlanabilir. Fare hassasiyeti, düğme yanıt süresi, yüzey ayarı, kaldırma mesafesi, yoklama oranı ve daha fazlası gibi yazılım ile tamamen özelleştirilebilir. MM710’un sol ve sağ düğmeleri, 20 milyon basma için derecelendirilmiş OMRON anahtarlarını içeriyor.

Tuşlara kolay erişim için iki yan tuş bulunduran ambidextrous yapı, fareyi çoklu tutuş şekilleri için optimize eder. Çoğu el boyutu için parmak ucu tutuşuna uygun olan MM710’un şekli, daha küçük boyutlu eller için avuç içi tutuşuna da izin veriyor.