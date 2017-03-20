Açık dünya hayatta kalma oyunu olan Conan Exiles’in; Nintendo’nun yeni konsolu Switch’e gelmesi düşünülmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda erken erişim sürümü açılan, açık dünya hayatta kalma oyunu Conan Exiles, Switch’e gelmeyecek. Oyunun yönetmeni Joel Bylos, Dualshockers’a verdiği röportajda, oyunu Switch’e getirmeyi düşünmediklerini, Nintendo ile böyle bir görüşme yapmadıklarını belirtti. Bunun yanında; oyunun Xbox One versiyonunun gayet güzel gözüktüğünü ancak kontrol sisteminin halen daha geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Aldıkları olumlu olumsuz her türlü geri dönüşleri inceleyip, üzerinde çalıştıklarını böylelikle anlayabiliyoruz, güzel hamle Funcom!

Steam Erken Erişim sayesinde şu anda satın alıp oynayabileceğiniz oyunun ayrıca PlayStation 4 versiyonu da yolda. Ne zaman geleceğini bilemesek de yakın zamanda bu tarihin açıklanacağını varsayabiliriz. Oyunun deneme sürümünün çıkışından yalnızca bir hafta sonra toplamda 320.000 kez indirilmesi; içimizde heyecan uyandırmıyor değil, ne dersiniz?

Eğer siz de oyunu merak ediyorsanız, aşağıdan oyunu tanıtan video’yu izleyebilir, kafanızdaki soru işaretlerini kaldırabilirsiniz.