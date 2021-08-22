Oyun
Computer Space ve Ötesi: Oyunların 50 Yılı
Şu anda milyarlarca dolarlık olan oyun endüstrisi, 1971’de bir grup üniversite öğrencisi tarafından yaratılan mütevazı bir atari makinesi olarak başladı.
O zamandan önce, video oyunları oynamak üniversite teknoloji kampüslerindeki küçük bilgisayar kurdu grupları için bir eğlenceydi. Ancak 1971’de Utah Üniversitesi’nde bir öğrenci olan Nolan Bushnell, bir oyun yapmak için Stanford Üniversitesi’nden bir araştırmacı olan Jim Stein ile bir araya geldi.
İkisi de bir üniversite laboratuvarında yürütülen Spacewar! adlı oyunun oyuncularıydı. Nolan’ın eğlence parklarında çalışma deneyiminden, ikili bir video oyununun atari versiyonunu yapma potansiyelini gördü.
Üzerinde birkaç yıl çalıştıktan sonra, bir atari şirketi olan Nutting Associates ile güçlerini birleştirdiler. Onların oyunu Computer Space, ilk kez Ağustos 1971’de fiziksel bir test çalışması için piyasaya sürüldü.
Fiberglas bir kabine inşa edilen basit uzay nişancı oyunu başarılı bir şekilde selamlandı. İlk atari video oyunu yapılmıştı.
Ama atari salonunun biplemelerinden ve patlamalarından, müzik ve filmin birleşiminden daha değerli bir endüstriye nasıl geldik?
Tarihçesine bir bakalım!
İçindekiler
1970’ler: Oyunların doğuşu
Computer Space’in piyasaya sürülmesinden sonra, on yıl içinde daha birçok oyun üretildi. En bilineni, günümüz standartlarına göre çok ilkel olmasına rağmen, şimdiye kadarki en ünlü atari oyunlarından biri olarak kabul edilen Pong’du. Bu yapım dünya çapında 35.000 adet satmaya devam etti.
Bu on yıl aynı zamanda 1978’de Japonya’da üretilen Space Invaders’ın piyasaya sürülmesine de tanık oldu. Yıl içinde 60.000 makine Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.
Evde oyun oynamaya alışmak biraz zaman alacaktı. Ancak Atari, 1975’te evde oynanabilecek bir Pong sürümünü piyasaya sürdü. Böylece, evde oyun oynamanın temellerini attı. Mattel ayrıca 1979’da Intellivision adlı portatif bir oyun konsolu yaptı.
1980’ler: Atari salonlarının altın çağı
1980’ler, neon aydınlatmalı eğlence salonlarının görüntüleri demekti. Bize Tetris, tüm zamanların en çok satan atari oyunu Pacman ve Ms Pac-man’i getiren 1980’lerdi.
Nintendo, ayrıca oyun salonlarının büyümesinden de yararlanarak Mario gibi ikonik maskotlar yarattı.
Ancak bu on yıl, 1983’teki video oyunu kazasında, hızla değişen endüstrinin ölümüne neredeyse tanık oldu.
Pazar doygunluğu ve evde oyun oynamaya olan ilginin azalması, 1983’te 3,2 milyar dolardan 1985’te sadece 100 milyon dolara düştü. Ancak o yıl, 61,9 milyon adet satan Nintendo NES’in piyasaya sürülmesiyle popülaritesi yeniden arttı.
1990’lar: Savaş, konsollar ve tartışmalar
Grafikler ve konsollar geliştikçe oyunlar artık daha iyi görünüyordu. Ancak bu gelişmeyi en iyi 1992’deki Mortal Kombat yakalamıştı.
Oyundaki grafik şiddet, dünyanın dört bir yanındaki aileleri şok etti ve oyunun popülaritesine rağmen, geliştiricileri Midway’i 1993’te video oyunu şiddetini tartışmak üzere bir duruşmaya sürükleyen Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’na ulaştı. Bu, video oyunu yaş derecelendirmelerinin getirilmesine yol açtı.
On yıl, ayrıca PlayStation’dan Sonic ve Warcraft’a kadar birçok tanınmış satış haklarının piyasaya sürülmesine tanık oldu. Ama en önemlisi, Doom’un on yılıydı. Oyun, Mars’ta iblislerle savaşan bir askeri tasvir ediyor. Günümüzün en popüler oyun türü olan ve Call of Duty ve Battlefield gibi oyunların yolunu açan öncü birinci şahıs nişancı oyunu oldu.
1990’lar, Nintendo 64 için Superman 64’ün kritik ve ticari düşüşü ile tamamlandı. 90’larda tüm zamanların en kötü oyunlarından biri olarak kabul edildi. Ve bugün hala en kötü oyunlar listelerine hükmediyor.
2000’ler: Çevrimiçi bir devrim
2000’lerin başı, bize The Sims’i ve birçok ebeveynin belası olan mobil oyunları getiren on yıl oldu. Bunun yanı sıra, bu on yıl çevrimiçi oyunların adını duyurduğu on yıldı.
2001’de Microsoft, amiral gemisi Halo: Combat Evolved ile gelen Xbox adlı kendi konsolunu piyasaya sürdü. Bu konsol büyük bir hit oldu ve milyonlarca satmasına yardımcı oldu.
2004’teki devam oyunu Halo 2, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların rekabet etmesine ve birlikte oynamasına izin veren Xbox Live’ı getirdiği için gerçek bir devrimdi.
2000’ler aynı zamanda binlerce insanın Azeroth’ın kurgusal dünyasında birlikte oynamasını sağlayan devasa, çok oyunculu oyun World Of Warcraft’ın piyasaya sürüldüğü on yıldı. 2010’daki zirvesinde, 12 milyon aktif abonesi vardı.
Oyunlar da bu süre zarfında daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir hale geldi. Spor benzeri oyunlar oynamak için hareket kontrollerini kullanan Nintendo Wii, aileler ve şaşırtıcı bir şekilde sağlık uzmanları arasında popülerdi. Avustralya’daki felç hastanelerinin toplam %61’i bir Wii satın aldı ve Wii Fit de NHS tarafından onaylandı.
2010’lar: Loot kutuları ve bağımsız sevgililer
Son on yılda piyasaya sürülen en dikkate değer oyun şüphesiz Minecraft olmuştur.
İsveç’te yapılan 2011 bağımsız oyunu 200 milyondan fazla sattı. Ancak bunun için gösterişli grafiklere veya bir hikâyeye ihtiyaç duymadı.
Bir Lego koleksiyonunda yanlış gitmeyecek bir tarza sahip, devrim niteliğinde, rastgele bir 3D dünya kullanıyordu.
Bununla birlikte, on yıl aynı zamanda bir dizi kötü şöhretli uygulamanın, özellikle de loot kutularının yükselişinin artan önemini gördü.
2004 gibi erken bir tarihte ortaya çıkmalarına rağmen, 2000’lerin ortalarında, 2017’deki Star Wars Battlefront 2 gibi birçok oyun kadar ana akım haline geldiler.
Oyunculardan, ne alacaklarını bilmeden oyun içi avantajlar için gerçek para ödemelerini istiyordu. Bu da onlara avantaj sağlıyordu. Bu sistem, oyuncular tarafından “kazanmak için öde” olarak adlandırıldı.
Kumar ve oyun arasındaki bağlantı, on yılın büyük bir teması olmuştu. Counter-Strike: Global Offensive, küçük çocuklar arasında popüler olan oyun içi aksesuarlardan büyük ölçüde yarar sağladı. Ancak, birçok web sitesi kullanıcıların ticaret yapmasına ve kumar oynamasına izin veriyordu.
2016 yılında, Counter-Strike’ın geliştiricilerinden Valve, bu web sitelerini kapatmak ve oyuncuların oyunlarını kumarı etkinleştirmek için kullanmasını durdurmak için adımlar attı.
Aynı zamanda, bu on yılda, ev konsolu ve taşınabilir bir sistemin devrim niteliğindeki bir melezi olan Nintendo Switch piyasaya sürüldü. Ayrıca geliştiricilere 2019’da aksesuar ve diğer işlemlerde Epic 2,4 milyar dolar kazandıran ücretsiz bir oyun olan oyun devi Fortnite’ın piyasaya sürüldüğü on yıldı.
Pandemi etkisi
Salgın, Mart 2020’den beri çoğumuzu içeride tuttu ve artan video oyunları için mükemmel koşulları sağladı.
Endüstri uzmanları, oyun endüstrisindeki en büyük büyümenin çevrimiçi oyunlar olacağını tahmin ediyor.
Among Us gibi oyunlar pandemi döneminde büyük ilgi gördü. Arkadaşlarınızla evde, Zoom ve Discord gibi platformlarda oynamak için mükemmel oyunlar oldu.
Kasım 2020’de oyunun aylık 500 milyon aktif oyuncusu vardı. Dört kişilik bir geliştirici ekibi için fena olmayan bir sayı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oyun
Twitch Yayıncısı, Hayatını İzleyicilerin Kontrol Ettiği Bir Sims Oyununa Çevirdi!
Canlı yayın platformu Twitch’in ünlü yayıncılarından Jerma985, Sims oyununu kendi hayatına uyarladı. Dekor bir ev ve Sims benzeri arayüzler ile yayıncının yapacağı aktiviteleri izleyicilerin oyları belirledi. Dün neredeyse 3 saat süren yayın, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yayıncı Jerma ise yayın sonunda bu yayının yalnızca başlangıç olduğunu ve gelecek günlerde bir çok aktivitenin gerçekleşeceğini söyledi.
Yayın, başlangıçta izleyicileri Sims benzeri bir yükleme arayüzü ile karşıladı. Yüklemenin tamamlanmasının ardından ise karakter oluşturma kısmı başladı. Önceden kayıt edilmiş görüntüler ile Jerma gardırobundaki kıyafetleri ve aksesuarları sürekli olarak değiştirerek seçenekleri izleyicilere gösterdi. Tanıtımın ardından Twitch Chat’e açılan oylamada Jerma’nın giyeceği kıyafetler belirlendi.
Karakter tasarımının oluşturulmasının ardından Jerma, “bana iyi bakın” diyerek canlı yayına geçti ve oluşturdukları tiyatro sahnesine benzer 2 odalı ve bir bahçeli dekor eve giriş yaptı. Sims oyunundaki gibi Jerma karakterinin de açlık, enerji, hijyen, eğlence ve tuvalet durumunun gösterildiği bir arayüz ile karakterin yapacağı aktiviteler izleyiciler tarafından belirlendi. Ayrıca izleyicilerden kendisiyle dalga geçmemelerini ve kötü şeyler yaptırmamalarını rica eden Jerma’nın, yayının başlamasının hemen ardından kötü şeyler yapması istendi.
Yayının bir noktasında koşuya çıkan Jerma, hijyen barı sıfıra indiği zaman da duş almak durumunda kaldı. Duşa girdiği zaman Sims oyunundaki gibi ekranda sansürlenmiş pikseller belirdi. Tuvaletini yapması gerektiği zamanlarda da yine sansür izleyicilerin karşısına çıktı. Tuvalet tıkandığı zaman eve tesisatçı çağrıldı. Eğlence barı düştüğü zaman eve palyaçolar davet edildi. Hatta bir noktada enerji barı sıfıra düştüğü için Jerma karakteri öldü ve oyun tekrardan başladı.
Sims oyunundaki bazı saçma aktivitelere ve hatalara da rol yapılarak göndermeler yapıldı. Evinde yatak olmadığı için yayıncı tuvalette yerde uyuyakaldı. Ardından izleyiciler yatak siparişi verilmesini istedi ve eve yatak geldi. Ancak daha sonradan gelen yatağın çerçevesi evin kapısını engellediği için Jerma evde kapana kısıldı. Tesisatçı tuvaleti tamir ederken izleyicilerin isteği üzerine duşa giren Jerma, role oldukça uygun davrandı ve gerçekten de kendi başına bir şey düşünemeyen ve problem çözemeyen biri gibi gözüktü.
Dün gerçekleşen yayında izleyicilere temel kuralların ve konseptin sınırlarının öğretilmesi hedeflenmiş. İzleyicilerin evi geliştirmesini seçmesi üzerine Jerma, izleyicilere iki gün içerisinde bunların gerçekleşeceğine ve yapacağı saçmalıkların sayısının artacağına söz verdi ve bu iki günden sonra da her geçen gün işlerin daha da çılgın bir noktaya giderek seviyenin her gün yukarı çıkarılacağını söyledi.
Jerma, Dark Souls’den Pokemon’a kadar çok farklı çeşitte oyunlar oynayan bir Twitch yayıncısı. Oynadığı oyunlar arasında tahmin edilebileceği üzere Sims de yer alıyor. Yaptığı bu yayınlar ile Twitch yayıncılığını bir üst seviyeye çıkaran Jerma, Sims oyunundaki içerikler düşünüldüğünde gelecek yayınlarda gerçekten de çok çılgın şeyler yapabileceği bekleniyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oyun
Epic Games toplam 125 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz hale getirdi!
Epic Games‘in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. İşte Epic Games‘in ücretsiz hale getirdiği toplamda 125 TL değerinde olan iki yeni oyun.
Her hafta bir veya birkaç oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu hafta iki yeni oyunla daha karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ücretsiz olan oyunların tarihi dolar dolmaz yeni oyunlarını kullanıcılara sunan Epic Games, bu hafta toplam 125 TL değerinde olan iki oyunu daha ücretsiz yaptı.
Bugün başlayan kampanya ile Yooka-Laylee ve Void Bastards adındaki iki oyunu ücretsiz hale getiren Epic Games, 26 Ağustos tarihine kadar bu oyunları ücretsiz olarak sunacak. 26 Ağustos saat 18.00‘da sona erecek olan kampanya, bu iki oyuna ücretsiz olarak sahip olmanızı sağlıyor. Peki nedir bu oyunlar? Gelin oyunların hikayelerine ve sistem gereksinimlerine kısaca göz atalım. Şimdiden 26 Ağustos’a kadar ücretsiz olan bu iki oyunu kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
İlginizi Çekebilir: 400 Beygir Gücündeki 2023 Nissan Z Tanıtıldı!
İçindekiler
Void Bastards!
Nişancılığı ve zekayı bir arada kullanmanızı isteyen Void Bastards, resimlerden de göreceğiniz gibi bir strateji nişancı oyunu. Birinci şahıs nişancı olarak görev aldığınız oyunda hem silah kullanıp ateş etmeniz, hem de ayaktakımını Sargasso Nebulasından çıkarmanız gerekiyor. Bu esnada birçok düşman ile savaştığınız oyunda, uzay gemilerindeki birçok tehlikeden korunmanız gerekiyor.
Void Bastards minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 – 64bit
İşlemci: Dört çekirdek, 1.8 Ghz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GTX 660 2GB / AMD Radeon 7850 2GB
Depolama: 6GB
Void Bastards önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 – 64bit
İşlemci: Intel i7-2600K / AMD FX-8350
RAM: 16GB
Ekran Kartı: GTX 970 4GB / AMD R9 290 4GB
Depolama: 6GB
Yooka-Laylee!
Diğer oyundan farklı olarak açık dünya platform oyunu olan Yooka-Laylee, dost ikili Yooka ve Laylee’nin maceralarını içeriyor. Devasa bölüm sonu canavarları, maden arabası mücadeleleri, arcade oyunları, quiz yarışmaları, çok oyunculu oyunlar gibi birçok detayı içerisinde barındıran Yooka-Laylee, eğlenceli vakit geçirmenize olanak sağlıyor. İçerisinde birçok bulmaca ve platform mücadelesi de bulunan oyun, yeni dünyaların kilidini açmanızı da istiyor.
Yooka-Laylee minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 7 64bit
İşlemci: Intel i5-2500 3.3 Ghz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTS450 / AMD Radeon 6850HD
Depolama: 9GB
Yooka-Laylee önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 10 – 64bit
İşlemci: Intel i5-2500 3.3 Ghz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTS450 / AMD Radeon 6850HD
Depolama: 9GB
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Computer Space ve Ötesi: Oyunların 50 Yılı
Clubhouse, Afganistan Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini Gizledi
Solana Tabanlı Merkeziyetsiz Finans Protokolü Luna Yield 6.7 Milyon Dolar ile Kayıplara Karıştı!
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
Samsung, Yeni Katlanabilir Cihazların Sağlamlığı ve Üretimi Hakkında Konuştu!
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air
Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air
Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.