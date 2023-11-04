MSI Prestige 13 EVO incelemesiyle karşınızdayız. MSI’ın 990 gram ağırlığındaki bu canavarı, oldukça şık, hafif, sağlam ve küçük olmasıyla fark yaratıyor. Intel’in EVO platformunu kullanan cihaz, Intel Core i7-1360P işlemcisi ile geliyor. Detayları ise Aydoğan videoda aktarıyor.
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İçindekiler
Çok Hafif, Çok Profesyonel! | MSI Prestige 13 EVO İncelemesi
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Not: Bu videoda yer alan MSI Prestige 13 EVO modeli, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Prestige 13 Evo – A13M-067TR Özellikleri
- Boyut: 299 x 210 x 16,9 mm
- Ağırlık: 990 gram
- Malzeme: Magnezyum-Alüminyum Alaşım Şase
- Sağlamlık: MIL-STD-810G
- Ekran: 13,3″ FHD+ (1920×1200 piksel), 16:10, IPS Ekran
- İşlemci: Intel Core i7-1360P
- Grafik: Intel Iris Xe
- Bellek: 16 GB LPDDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB NVMe SSD PCIe Gen4
- Bağlantı: Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 / Bluetooth v5.3
- Kamera: FHD + Kızılötesi Kamera
- Fiziksel Bağlantı: 2x Thunderbolt 4 / 1x USB 3.2 Gen1 Tip–A / 1x Micro SD / 1x HDMI 2.1
- Batarya: 75 Whrs
- Şarj: 65 Watt Şarj (Tip-C)
- Pil Süresi: 16 saate varan pil ömrü