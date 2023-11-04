MSI Prestige 13 EVO incelemesiyle karşınızdayız. MSI’ın 990 gram ağırlığındaki bu canavarı, oldukça şık, hafif, sağlam ve küçük olmasıyla fark yaratıyor. Intel’in EVO platformunu kullanan cihaz, Intel Core i7-1360P işlemcisi ile geliyor. Detayları ise Aydoğan videoda aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan MSI Prestige 13 EVO modeli, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Prestige 13 Evo – A13M-067TR Özellikleri