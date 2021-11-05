Çok Değerli Ekran Kartlarıyla Dolu Bir Kamyon Soyuldu

Hırsızlar, Kaliforniya’da yeni nesil NVIDIA ekran kartlarıyla dolu bir kamyonu soydular. Kamyon, EVGA markasının satışa sunacağı NVIDIA’nın RTX 3000 serisi ekran kartlarının sevkiyatını gerçekleştiriyordu.

Mağazalarda ekran kartı bulunamaması hırsızları artık firmaların sevkiyat kamyonlarına yönlendiriyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hırsızlar EVGA’nın ekran kartlarıyla dolu sevkiyat kamyonunu soydular. EVGA, kamyonun içerisinde NVIDIA’nın yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartlarının olduğunu söyledi. Olayın ardından bazı mağazalara gelecek olan ekran kartlarının hayalini kuran bazı oyuncular hayal kırıklığı yaşayabilir.

Dünya çapında yaşanan global çip krizi ekran kartlarını da fazlasıyla etkilemiş durumda. Her geçen gün ekran kartı fiyatları artmaya devam ediyor. Buna rağmen stoklar da gitgide daha hızlı tükeniyor. Ekran kartlarında yaşanan bu kıtlık, çip krizi sebebiyle düşen üretim miktarlarının yanında oyuncular ile kripto para madencileri tarafından gelen yoğun talep sebebiyle de ortaya çıkıyor. Artık tek başına bir ekran kartı almak gerçekten zorlaşmış durumda. Olanlar için ise astronomik ücretler isteniyor. Ülkemizde bazı firmaların topladığı hazır kasa sistemleri alarak ekran kartlarına ulaşılabilse de fiyatlar yine de eskisine göre çok daha yüksek.

Çalınan her bir ekran kartının üzerine damgalanmış bir seri numarası bulunuyor. Bu sebeple hırsızlar eğer bu ekran kartları kayıt ettirmeye çalışırlarsa ekran kartları çalışmayacaktır. Ancak bir ekran kartını kullanabilmek için kayıt ettirmek şart değil. Bu nedenle çalınan ekran kartları fark edilemeyebilir. Hatta onu satın alan kişiler de ekran kartlarını kayıt ettirene kadar çalıntı ekran kartı aldıklarını anlamayabilirler.

EVGA’nın çalınan ekran kartlarının tavsiye edilen satış fiyatları genellikle 329.99$ ve 1,999.99$ arasında değişkenlik gösteriyor. Bu rakamlar ikinci ele düştüklerinde ise bunlardan çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Ve bu ekran kartları yüksek fiyatlardan bile satıldığı için ekran kartı fiyatları da sürekli olarak yükseliş gösteriyor.