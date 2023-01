Yeni sızıntıya göre Coca-Cola, alkolsüz içeceklerden sonra yakında Hindistan’da bir telefon da piyasaya sürebilir. İçecek markası Coca-Cola şimdi de akıllı telefon segmentine hâkim olmaya hazırlanıyor. Şirketin kendi Coca-cola telefonu ile akıllı telefon pazarına gireceği iddia edildi. Coca-Cola onlarca yıldır pazarın tartışmasız kralı olarak kaldı ancak şimdi marka diğer alanları da keşfetmeyi planlıyor. Sızıntılara göre, akıllı telefon Mart 2023‘te Hindistan’da piyasaya sürülecek.

Coca-cola’nın akıllı telefon pazarına girmesiyle ilgili raporlar ilk olarak ünlü duyumcu Mukul Sharma tarafından paylaşıldı. Sharma, muhtemelen markanın ikonik kırmızı rengine atıfta bulunarak, çift kameraya ve kırmızı bir vurguya sahip olduğunu gösteren yaklaşan cihazın resmini paylaştı.

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone 😍

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 24, 2023