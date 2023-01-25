Yeni sızıntıya göre Coca-Cola, alkolsüz içeceklerden sonra yakında Hindistan’da bir telefon da piyasaya sürebilir. İçecek markası Coca-Cola şimdi de akıllı telefon segmentine hâkim olmaya hazırlanıyor. Şirketin kendi Coca-cola telefonu ile akıllı telefon pazarına gireceği iddia edildi. Coca-Cola onlarca yıldır pazarın tartışmasız kralı olarak kaldı ancak şimdi marka diğer alanları da keşfetmeyi planlıyor. Sızıntılara göre, akıllı telefon Mart 2023‘te Hindistan’da piyasaya sürülecek.

Coca-cola’nın akıllı telefon pazarına girmesiyle ilgili raporlar ilk olarak ünlü duyumcu Mukul Sharma tarafından paylaşıldı. Sharma, muhtemelen markanın ikonik kırmızı rengine atıfta bulunarak, çift kameraya ve kırmızı bir vurguya sahip olduğunu gösteren yaklaşan cihazın resmini paylaştı.

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone 😍

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w — Mukul Sharma (@stufflistings) January 24, 2023

Coca-Cola için bu oldukça alışılmadık bir hamle zira şirket teknolojik ürünleriyle değil öncelikle içecek üretimiyle tanınıyor. Ancak, şirketlerin yeni pazarlara girmesi alışılmadık bir durum değil.

Sharma şirketin adını gizli tutsa da sızdırılan görüntü tipik bir Realme tasarımının göstergesi. Akıllı telefonun tasarımı Realme 10 Pro 4G ile güçlü bir benzerlik taşıyor. Telefonun arka kısmında bir LED flaşla birlikte çift telefon kamera sensörü de bulunuyor. Telefonun arka panelinde Coca-Cola içeceği ile aynı afiş yer alıyor.

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Sızıntıyı yapan kişi Coca-Cola telefonunun teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak şirketin pazarın bütçe ve orta sınıf segmentlerini hedeflemesi muhtemel. Coca-Cola Hindistan’da iyi bilinen ve güvenilen bir marka olduğu için bu mantıklı görünüyor. Ancak üst düzey akıllı telefon alıcıları için aynı düzeyde çekiciliğe sahip olmayabilir.

Ayrıca, teknoloji dışı bir şirketin akıllı telefon pazarına ilk kez girmediğini de belirtmek gerekir. Diğer örnekler arasında öncelikle bir oyun şirketi olan Razer ve sürdürülebilir üretime odaklanan Fairphone yer alıyor. Her iki şirket de akıllı telefonlarını karışık başarılarla piyasaya sürdü.