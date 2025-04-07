Akıllı telefon ve kablosuz kulaklık dünyasında ses getiren markalardan biri olan Nothing’in alt markası CMF, yeni ürünleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. CMF Phone 2 Pro ve yeni nesil kablosuz kulaklıklar olan CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus ve CMF Buds 2a tanıtım tarihi belli oldu.

İçindekiler CMF Phone 2 Pro ve CMF Buds 2 serisi özellikleri

CMF Phone 2 Pro ve CMF Buds 2 serisi özellikleri

28 Nisan 2025’te gerçekleşecek büyük etkinlikte, uzun süredir merakla beklenen CMF Phone 2 Pro ve yeni nesil kablosuz kulaklıklar olan CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus ve CMF Buds 2a tanıtılacak.

CMF Phone 2 Pro, markanın önceki modeli olan CMF Phone 1’in devamı niteliğinde olacak ve bu kez daha şık bir tasarım ve yenilikçi detaylarla gelecek. Arka panelde yer alacağı belirtilen üçlü kamera kurulumu ve LED flaş, cihazın görsel gücünü artırıyor.

Cihazda, metal vida detayıyla dikkat çeken dokulu bir arka yüzeyin yer alması bekleniyor. İşlemci tarafında ise CMF Phone 2 Pro MediaTek Dimensity serisinden bir çip kullanacağı konuşuluyor.

Etkinlikte tanıtılacak bir diğer dikkat çeken ürün ailesi ise CMF Buds 2 serisi olacak. Yeni CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus ve CMF Buds 2a modellerinin daha önce FCC belgelerinde ortaya çıkan batarya kapasitesi (53 mAh kulaklık, 460 mAh şarj kutusu) ve 3W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor.

Yeni CMF Buds 2 serisi ile birlikte, aktif gürültü engelleme, ergonomik tasarım ve gelişmiş ses kalitesi gibi özelliklerin de öne çıkması bekleniyor. Teknoloji meraklıları için heyecan verici gelişmelerin kapıda olduğu bu lansman sürecinde, siz de gözünüzü CMF Phone 2 Pro ve CMF Buds 2 ailesinden ayırmayın.

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