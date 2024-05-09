Nothing’in alt markası olan CMF, uygun fiyatlı segmente hitap etmekte kararlı görünmüyor. Şimdiye kadar, ses cihazları, akıllı saatler ve şarj cihazları gibi ürünler piyasaya sürüldü. Ancak, son zamanlarda A015 model numaralı bir CMF akıllı telefonun BIS’te (Bureau of Indian Standards) göründüğüne dair raporlar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, sektör kaynaklarına dayanarak yeni bir rapor, alt markanın ilk akıllı telefonuyla ilgili önemli ayrıntıları ortaya koyuyor. CMF Phone (1), Nothing Phone (2a)’ın özellikleri açısından daha yumuşatılmış bir versiyonu olabilir.

CMF Phone (1), plastik bir gövdeye ve ön tarafında Gorilla Glass korumasına sahip olacak şekilde rapor ediliyor. Bu, cihazı giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak konumlandırmayı kolaylaştıracak. Cihazın Turuncu, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle sunulabileceği belirtiliyor.

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CMF Phone (1), 6,5 inç ekranla tasarlanmış olacak. Kamera detayları hala belirsizliğini korurken, LED flaş ünitesiyle eşleştirilmiş tek bir sensör olacağı ifade ediliyor. Cihazın altında, 5G uyumlu MediaTek Dimensity işlemci ile güçlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca, markanın cihazı 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ünitesiyle destekleyebileceği rapor ediliyor.

Raporda, CMF Phone’un (1) önceden yüklenmiş Nothing OS ile birlikte gelebileceği ancak bazı özelliklerin kaldırılabileceği belirtiliyor. Ayrıca, telefonun (2a) ile aynı yazılım güncelleme politikasını izleyebileceği, yani 3 yıllık işletim sistemi ve 4 yıllık güvenlik yamaları alabileceği ifade ediliyor.