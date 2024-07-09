CMF, söz verdiği gibi CMF by Nothing markası altındaki ilk telefon olan 200 dolarlık CMF Phone 1’i nihayet kullanıcılarla buluşturdu. CMF Phone 1 özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Telefonda 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli Super AMOLED ekran yer alıyor. Ayrıca, 8 GB’a kadar RAM ve 8 GB’a kadar sanal RAM ile desteklenen MediaTek Dimensity 7300 SoC, cihazın performansını zirveye taşıyor.

Dimensity 7300 SoC, selefi Dimensity 7050 SoC’ye göre önemli bir adım ileriye giderek, en son güç verimliliği sağlamak amacıyla 4nm işlem teknolojisi kullanılarak üretildi. Bu güçlü işlemci, Nothing OS 2.6 arayüzü ile donatılmış Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcılarına iki Android OS güncellemesi ve üç yıllık güvenlik yaması sözü vererek, cihazın uzun ömürlü olacağını garantiliyor.

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CMF Phone 1, sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda tasarımıyla da göz dolduruyor. Kullanıcılar, Açık Yeşil, Mavi ve Turuncu renk seçenekleri ile özelleştirilebilir arka kapaklara sahip bu telefonun arka kapağını vidaları çıkararak kolayca değiştirebiliyor. Ayrıca, mavi ve turuncu renklerde vegan deri kaplama seçenekleri de mevcut. Telefonun arka kapağına kart tutucu, katlanabilir bir stand veya kordon takmak için aksesuar noktaları da eklenebiliyor, bu da kullanıcılara ekstra kullanım kolaylığı sunuyor. Ancak, bu modelde Nothing telefonlarında bulunan Glyph özelliği bulunmuyor.

Kamera özellikleri de oldukça etkileyici. Ana kamera, 50 MP Sony sensörü ile donatılmışken, ikincil portre kamerası ve 16 MP ön kamera ile birlikte geliyor. Bu sayede, kullanıcılar hem profesyonel kalitede fotoğraflar çekebiliyor hem de net ve canlı selfie’ler elde edebiliyor. Telefonun büyük 5000 mAh pili, 33 W hızlı şarj desteği ile 20 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor. Ancak, kutuda şarj cihazı bulunmuyor ve kablosuz şarj özelliği de mevcut değil. Peki siz CMF Phone 1 özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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CMF Telefon 1 özellikleri