Nothing’in Renk, Malzeme ve Kaplama (Color, Material, Finish) anlamına gelen alt markası CMF, ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yılın başlarında çıkan bir rapor, CMF’nin bütçe dostu bir akıllı telefon çıkaracağını öne sürmüştü. Şimdi, X’te @realMlgmXyysd tarafından paylaşılan yeni bir sızıntı, CMF Phone (1) modelinin teknik özelliklerini ve olası çıkış tarihini ortaya koydu.

CMF’nin bu yeni telefonu, Siyah, Yeşil Mavi ve Turuncu olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyat aralığı ise 249 ila 279 dolar arasında olacak. Bu fiyat aralığı, daha önceki raporlarla çelişiyor. Önceki raporlar, telefonun 140 dolar gibi daha düşük bir fiyattan satışa sunulacağını öne sürmüştü.

CMF Phone (1) özellikleri sızdı

Sızıntıda belirtilen özellikler, Nothing Phone (2a) ile neredeyse aynı görünüyor. Bu benzerlikler, CMF Phone (1) aslında Nothing Phone (2a)’nın bazı tasarım değişiklikleriyle yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini düşündürüyor. Özellikle, MediaTek Dimensity 7200 işlemcisi, 120 Hz OLED ekran ve 50 MP ana kamera gibi özellikler, her iki telefonun da aynı donanım platformunu paylaştığını işaret ediyor.

Kaynaklara göre, CMF’nin ilk telefonu Temmuz 2024’te piyasaya sürülecek. Bu tarih, Nothing’in yeni ürünlerini tanıtma zaman çizelgesiyle de uyumlu görünüyor.

CMF’nin yeni telefonu, bütçe dostu olmasına rağmen sağlam özelliklerle geliyor. MediaTek Dimensity 7200 işlemcisi ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranı, kullanıcıların yüksek performans ve kaliteli görüntüleme deneyimi yaşamasını sağlayacak. Ayrıca, geniş depolama seçenekleri ve microSD kart desteği, kullanıcıların depolama ihtiyaçlarını karşılayacak.

Ancak, bu modelin Nothing Phone (2a)’nın yeniden markalanmış bir versiyonu olup olmadığı sorusu hala yanıt bekliyor. Eğer öyleyse, CMF markasının kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

CMF telefonunun Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 ile gelmesi, kullanıcıların en son yazılım güncellemelerini almasını sağlayacak. Ayrıca, HD yayın için Widevine L1 sertifikası, kullanıcıların yüksek kaliteli içerik izlemesine olanak tanıyacak.

CMF Phone (1), teknik özellikleri ve bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor. Gelişmiş donanım özellikleri, geniş depolama seçenekleri ve yüksek kaliteli ekranı ile kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Temmuz 2024’te piyasaya sürülmesi beklenen bu telefon, bütçe segmentinde rekabeti artıracak ve kullanıcılar için yeni bir seçenek sunacak. CMF’nin bu hamlesi, Nothing’in ürün yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor ve tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı büyük bir merak konusu.