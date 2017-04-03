Cinsel İstismar Facebook Üzerinden Canlı Olarak Yayınlandı

Facebook’un başı canlı yayın özelliği ile bir türlü beladan kurtulmuyor ve her geçen gün yaşanan olaylara bir yenisi daha ekleniyor.

Son zamanlarda Facebook’tan canlı yayına başlayıp intihar eden bir çok kişiyi gördük. Bu sefer canlı yayında bir cinsel istismar anı vardı. Chicago’da yaşanan olayda polisin yaptığı açıklamaya göre 15 yaşındaki kıza bir grup kişi cinsel istismarda bulundu. Kızın ailesi bir kaç gün önce polise kızlarının kayıp olduğunu bildirmişti.

Cinsel istismar anı sosual medya platformundan canlı yayınlandı. İşin daha kötü yanı ise yaklaşık olarak 40 kişi bu canlı yayını izledi ancak kimse polisi aramadı. Video platformdan hemen kaldırıldı. Bu olaya karıştığı düşünülen 14 yaşındaki bir genç polis tarafından göz altına alındı. Polis daha fazla göz altına alınmalarında gerçekleşeceğini belirtti. Polis ayrıca canlı yayın esnasında cinsel istismara uğrayan kıza yorum yoluyla tehdit edenlerinde soruşturmaya dahil edilebileceğini açıkladı.