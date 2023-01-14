Geçtiğimiz günlerde Çin’in LeTV’si yeni LeEco S21 Pro giriş seviyesi telefonunu duyurdu. Cihaz özellikle iPhone 14 Pro’nun tasarımını ve benzer niteliki özellikleri taşıyor. Ekranın üst kısmında hap şeklinde bir kesik bulunan telefon, tıpkı Dynamic Island gibi bildirimler için bir özellik kullanıyor. Ayrıca arka kamera modülü sensörler için aynı konumlandırma ile kare şeklinde iPhone 14 Pro ile benzerliği ile dikkat çekiyor.

Teknik açıdan LeEco S21 Pro, iPhone 14 Pro’dan oldukça farklı. Bu telefon sadece HD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç LCD ekrana sahip.

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Dahili olarak telefon, 5G bağlantılarını destekleyen Unisoc T7150 giriş işlemcisini kullanıyor. Bellek tarafında ise cihaz 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama seçeneklerine sahip.

LeEco S21 Pro, 13 MP ana sensör ve 5 MP ön kamera ile üçlü bir arka kamera getiriyor. Yaklaşık 200 g ağırlığında ve 9,5 mm kalınlığında olan telefon, 10 W’a kadar hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesine sahip.

Yazılım tarafında, cihazda hangi Android sürümünün yüklü olarak geldiği bilinmiyor. Google Mobil Hizmetleri (GMS) Çin’de mevcut olmadığından, telefon Huawei Mobil Hizmetlerini (HMS) kullanacak.

Çin’deki ön satışta LeEco S21 Pro 899 yuandan (134 dolar) başlayan fiyatlarla satılacak. Dünyanın geri kalanında çok az bilinen üretici, iPhone 14 Pro’nun “klonunu” Asya ülkesi dışında piyasaya sürülmeyecek.