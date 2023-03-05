Günümüzde elektrikli araçlar, enerji tasarrufu ve çevreye daha düşük zarar unsurları göz önüne alındığında gittikçe popüler araçlar haline geliyor. Neredeyse her gün yeni bir teknoloji ile karşımıza çıkan elektrikli araçlar sektördeki pazar paylarını da giderek attırıyor. Araçlara olan talep, yeni markaların geliştirdiği yeni ürünlere de merhaba dememizi sağlıyor. Ülkemizin yeni elektrikli otomobili TOGG da bu durumun en büyük örneklerinden.

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Hal böyleyken sektöre her gün yeni bir üreticinin ayak basması, rekabeti oldukça kızdırıyor. Ülkeler ise çeşitli vergi ve üretim kararları ile kendi markalarını bu rekabetten sıyrılmasına yardımcı oluyor. Bu bağlamda bugün Cumhurbaşkanı Kararı ile Çin üzerinden ithal edilen elektrikli araçlara ilave yüzde 40 gümrük vergisi getirildi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete üzerinden yayınlandı.

Çinli Elektrikli Otomobil Üreticileri Türkiye’ye Geliyor

Ana faaliyetlerini Uzak Doğu ülkesinde gerçekleştirilen bazı büyük elektrikli araç üreticileri Türkiye pazarına da giriş yapmak istiyor. Bu üreticilerin önde gelen isimleri ise Chery ve BYD. Chery ilk etapta benzinle çalışan geleneksel araçlarını Türkiye’ye getirecek ve 2024’ün ilerleyen dönemlerinde elektrikli araçlarını ülkemizde piyasaya sürecek; BYD ise ülkeye yalnızca elektrikli araçlarıyla giriş yapacak.

Bununla beraber geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye tam olarak ayak basa sektörün lider şirketi Tesla da Çin’de kurduğu Şangay fabrikasında ürettiği bazı araçlarını ülkemize getirmeyi hedefliyor.

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