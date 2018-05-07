Çinli akıllı telefon sevkiyatında büyük düşüş

Geçtiğimiz hafta global akıllı telefon sevkiyatının, başta Çin’de yaşanan düşüş nedeniyle ilk çeyrekte %2.9 oranında bir gerileme yaşadığını öğrenmiştik. Şimdi de yayınlanan rapora göre, 2013 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez Çin kaynaklı akıllı telefon sevkiyatı 100 milyonun altına düştü ve çeyrek bazında %34 oranında düşüş yaşandı. Raporda 2018 yılının ilk çeyreğinde 90 milyon adetlik bir sevkiyatın yapıldığı belirtiliyor.

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Çinli akıllı telefonlarda düşüş

Yaşanan düşüşün bir nedeni olarak ‘Çin Yeni Yılı‘ tatili gösteriliyor. Tatil boyunca duran akıllı telefon üretimi nedeniyle, geçtiğimiz yılın son çeyreğine oranla akıllı telefon sevkiyatında %34 oranında bir düşüş yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde Çin’de satış yapan en güçlü akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo ve Apple olarak sıralanıyor. Bir süre önce ülkede lider olan Huawei, son zamanlarda yaşanan düşüş nedeniyle liderlik koltuğunu Xiaomi‘ye bırakmış durumda.

Öte yandan Oppo ve Vivo‘nun ülkede hâlâ eski modellerini satmaya çalıştığını ve Apple’ın da bir önceki çeyreğe oranla %25.6 oranında bir düşüş yaşadığını da belirtelim.