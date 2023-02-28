Akıllı telefon ithalatı için Ticaret Bakanlığı’ndan yeni bir karar geldi. “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Akıllı Telefonların Gümrük Kıymeti Gözetim Uygulaması Değişti!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte akıllı telefonların ithalatında gözetim uygulaması genişletildi. Adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında bu değer 350 dolar olarak yeniden düzenlendi.

2020 yılından beri yürürlükte olan bu kararda yapılan değişiklikle beraber, birim gümrük kıymeti 350 doların altında olan akıllı telefonların ithalatı Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek olan bir gözetim belgesi ile yapılacak.

28 Mart’tan itibaren geçerli olacak bu kararla beraber bir cihazın gümrük kıymeti 350 doların altında olsa bile 350 dolarmış gibi vergilendirilecek. Yani telefonların fiyatında bir artış yaşanması muhtemel. Telefon almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var.

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