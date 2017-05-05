Çin Kendi Wikipedia Ansiklopedisini Oluşturmaya Hazırlanıyor

Çin kendi ulusal ansiklopedisinin çevrimiçi versiyonunu oluşturarak Wikipedia’ya bir alternatif oluşturmaya hazırlanıyor.

Çin Ulusal Ansiklopedisi’nin çıkacak olan üçüncü versiyonunuda yaklaşık 300.000 adet başlık bulunuyor ve her başlıkta yaklaşık olarak 1000 kelime yer alıyor. Önümüzdeki sene ansiklopedi tamamlandığından Wikipedia’nın Çin versiyonu ile aynı büyüklükte olacak.

Ülkenin bakanlarından Yang Muzhi yaptığı açıklamada bu ansiklopedinin bir kitap olmadığını, kültürlerinin Çin Seddi olduğunu belirtti. Wikipedia ülkede mevcut ancak bir çok internet sitesi ve medya kanalının olduğu gibi sansürlenmiş durumda. Özellikle Dalai Lama ya da Başkan Xi Jinping gibi politik açıdan hassas kişilerin başlıkları sansürlü.

Yang, Nisan ayında yaptığı açıklamada yeni ansiklopedinin halka rehber niteliğinde olacağını belirtmişti. Çeşitli üniversitelerden ve araştırma enstitülerinden 20.000 kişi ansiklopedi üzerine çalışıyor. Ansiklopedi tamamlandığında her şeyin dijital kitabı olacak.

Rusya da Wikipedia’ya alternatif oluşturacak ülkeler arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise ülke hakkında daha detaylı ve inanılır bilgilerin internette yer almasını sağlamak.