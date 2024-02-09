Çin hyperloop treni inanılmaz bir başarıya imza attı. Çinli bir havacılık ve uzay savunma şirketi, süper iletken maglev tren teknolojisinde önemli bir ilerleme kaydederek yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde potansiyel bir sıçramaya işaret etti. Çin hyperloop treni hız rekoru kırdı.

Çin Hyperloop Treni Eşi Benzeri Görülmemiş Hızlara Ulaşıyor, Kurşun Gibi Gidiyor

South China Morning Post’un haberine göre, Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Sanayi Şirketi Akademisi (CASIC), ultra hızlı taşımacılığın geliştirilmesinde önemli bir adım olan yenilikçi “yüksek hızlı uçağı” ile yeni bir hız rekoru kırdı. Çin hyperloop treni artık bir tren değil, resmen bir uçak olarak adlandırılıyor.

Çin devlet medyasının 2022’de paylaştığı bilgilere göre, mühendisler, bir vakum tüpü içinde bir treni saatte 1.000 kilometre (621 mil/saat) hıza çıkarabilen bir test sistemi geliştirdi. Bu, mevcut maglev trenlerinin hızını aşan bir hız. Tabi bu hızlar teoride ulaşabilen hızlar. Yeni hyperloop treni ise bu hıza yaklaşmayı başardı.

CASIC’in duyurusuna göre, test sırasında ulaşılan kesin hız henüz açıklanmasa da, bu başarının kayda değer bir ilerlemeyi temsil ettiği belirtiliyor. Şirket, tam ölçekli 2 km’lik bir test hattını kullanarak istikrarlı bir havalanma gösteren maglev aracıyla bu dönüm noktasına ulaştı.

Bu gelişme, Ekim 2023’te vakumsuz koşullar altında 623km/saat (387mph) olarak belirlenen önceki bilinen rekorun aşıldığını gösteriyor. Yani, 623km/saat olan eski rekor artık 1000km/saat sınırına yaklaşmış durumda.

CASIC’in sağladığı verilere göre, bu ilerlemeler, ultra hızlı Çin hyperloop trenlerinin potansiyel olarak hayata geçirilmesi için zemin hazırlıyor. Şirket, bu başarıların, ulaşım teknolojisinin sınırlarını zorlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor ve gelecekteki daha yüksek hızlı denemeler ve ulusal düzeyde bir ulaşım ağının inşası için sağlam bir teknik zemin oluşturduğunu vurguluyor.

Süper iletken maglev teknolojisini kullanan tren, özel olarak tasarlanmış düşük vakumlu tüpün içinden geçerken sürtünmeyi etkili bir şekilde ortadan kaldırarak havalanmayı sağlıyor. Bu teknoloji, vakuma yakın ortam hava direncini azaltarak inanılmaz yüksek hızlarda “yere yakın uçuşu” kolaylaştırıyor.

Test hattının inşası, hassasiyetin büyük bir rol oynadığı bir süreçti. Ekipmanı destekleyen beton yüzeyler için milimetre seviyesine kadar doğruluk talep edilirken, pistin düzlüğündeki sapma 0,3 milimetreyi geçemezdi. Gerçek dünya koşullarında ise benzer bir yapının inşası imkansız gibi. Gelecekte bu teknolojinin nereye gideceğini görmek ilginç olacak.

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