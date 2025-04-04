Vergi savaşları yeniden alevlendi ve bu kez hedefte teknoloji devleri ve stratejik sektörler var. Çin, ABD’nin “Kurtuluş Günü” tarifelerine cevaben sert bir misilleme yaptı. 10 Nisan itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, Çin tüm Amerikan ithalatına %34 oranında vergi uygulamaya başladı. Bu karar, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda küresel ticaret dengesini de kökten sarsabilir.

İçindekiler Gümrük Vergisi Krizi Teknoloji Sektörünü Derinden Etkiliyor

Gümrük Vergisi Krizi Teknoloji Sektörünü Derinden Etkiliyor

Çin Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı resmi açıklamada, ABD’nin attığı adımlar “tek taraflı zorbalık” olarak tanımlandı. Çin hükümeti, vergi kararının ABD’nin adımlarına doğrudan karşılık olduğunu açıkça belirtti. Ayrıca Washington’a, tarifeleri geri çekmesi ve müzakereler yoluyla çözüm araması çağrısında bulundu. Bu gelişmeler, özellikle vergi politikalarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik bir silah haline geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yeni düzenleme yalnızca vergi ile sınırlı değil. Çin aynı zamanda, ABD’nin savunma sanayi ve drone teknolojisinde faaliyet gösteren 11 şirketine ticaret yasağı getirdi. Bu listeye ek olarak, 16 ABD şirketi daha ihracat kontrol listesine dahil edildi. Dahası, Çin nadir toprak minerallerinin ihracatına da kısıtlama getirdi. Bu hamle, yarı iletken üretimi ve teknoloji endüstrisi açısından ciddi bir darbe anlamına geliyor. Tüm bu adımlar, vergi başlığı altında aslında çok daha derin bir ticaret stratejisinin yürürlükte olduğunu gösteriyor.

ABD’nin Çin’e 2024 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği 143,5 milyar dolarlık ihracat da bu gelişmelerden etkilenebilir. Bu kapsamda en çok mercek altına alınan konulardan biri de Apple’ın Çin’deki üretim zinciri oldu. Foxconn tesislerinin de bu yeni vergi yükü altında kalması, iPhone fiyatlarında artışa neden olabilir. Tüketiciler, yakında bu vergi savaşlarının etkilerini doğrudan cebinde hissedebilir.

Bu gelişme, yalnızca ABD ve Çin ekonomileri arasında bir hesaplaşma değil; aynı zamanda küresel tedarik zincirleri, üretim maliyetleri ve teknoloji ürünlerinin fiyatlandırmaları üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek bir kriz. Vergi politikaları artık yalnızca bütçe dengeleriyle değil, uluslararası ilişkilerle de doğrudan bağlantılı hale gelmiş durumda.

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Siz Çin’in yeni gümrük vergisi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.