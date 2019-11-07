Çin 6G teknolojisi için çalışmalara başladı

Antivirüs yazılımları, bilgisayarların hayatımıza girdiği ilk yıllardan bu yana virüslerden korunmak için kullandığımız yegane yöntem. Tarihi 1980′lere dayanan antivirüs yazılımları, tabii ki gelişen teknolojiyle birlikte yıllar içerisinde evrim geçirdi. Hem ortaya çıkan virüs türlerinin değişmesi, hem de internet çağıyla birlikte online bankacılık gibi yeni güvenlik ihtiyaçlarının doğmasıyla antivirüs yazılımlarının geçmişte sunduğu özelliklerle bugün sunduğu özellikler arasında oldukça fark var. Peki, antivirüs yazılımlarında hangi ayarlar varsayılan olarak açık olur ve bunun nedeni nedir?

Bu yazımızda, antivirüs programlarının genelinde yer alan güvenlik seçeneklerine yakından bakacağız. Bu sayede günümüzde BitDefender gibi gelişmiş antivirüs programlarında olduğu gibi, bir antivirüs yazılımında olması gereken temel özellikleri sıralamış olacağız. Günümüzün ihtiyaçlarını düşündüğümüzde, BitDefender’da yer alan tüm zararlı yazılımlara karşı gerçek zamanlı koruma, ransomware koruması, kimlik hırsızlığı ve tarayıcı güvenliği, webcam koruması gibi özellikler öne çıkıyor.

Zararlı yazılım koruması

Günümüzde kullandığımız antivirüs programlarını akıllı telefonlara benzetebiliriz. Çünkü akıllı telefonların ana amacı aslında telefon görüşmelerimizi gerçekleştirmektir. Ancak uygulama dünyası sayesinde akıllı telefonumuzla telefon görüşmesi haricinde pek çok şey için kullanıyoruz. Antivirüs yazılımları da birçok farklı özellik sunuyor olsa da temel işlevleri bilgisayarınızı zararlı yazılımlardan korumaktır. O nedenle hangi antivirüs yazılımını kullanıyor olursanız olun, varsayılan olarak açık olan yegane işlev zararlı yazılım korumasıdır.

Zararlı yazılım dediğimizde sadece virüslerden söz etmiyoruz. Virüslerle birlikte trojan ve casus yazılımları gibi bilgisayarınızı veya bilgisayarınızın içerisindeki verilerinizi hedef alan tüm zararlı yazılımlar bu gruba dahil. Ayrıca kullandığınız antivirüs yazılımında sözünü ettiğimiz korumanın gerçek zamanlı olması da önemli. Zira gerçek zamanlı korumaya sahip olmayan antivirüs programlarımda, zararlı yazılımların tespiti için tüm bilgisayarın taranması gerekir. Ancak gerçek zamanlı koruma olduğunda, yazılım dinamik olarak bilgisayarınızdaki dosyaları tarar ve zararlı bir durum gördüğü anda aksiyon alarak sizi korur.

Tarayıcı güvenliği, ransomware ve diğer ek koruma özellikleri

Kullanıcıların güvenliğini tehdit eden unsurların birçoğu internette yer alıyor. O nedenle popüler antivirüs programlarının hemen hemen hepsi, tarayıcı güvenliği ile birlikte kullanıcıların internette karşılaşabilecekleri zararlı yazılımlara karşı koruma sağlıyor. Yazımızın başında gelişen teknolojiyle birlikte virüslerin ve diğer zararlı yazılımlarınn da evrim geçirdiğini söylemiştik. Bunun en güzel örneği son yıllarda milyonlarca bilgisayarı etkisi altına alan ransomware veya Türkçe adıyla fidye yazılımları.

Bugün popüler antivirüs programlarının birçoğunda ransomware koruması varsayılan olarak aktif bir şekilde kullanılıyor. Kendi içerisinde de türlerine göre farklılık gösteren fidye yazılımları, temelde bilgisayarınıza girdiğinde verilerinizi kitleyen ve açılması için sizden fidye isteyen bir zararlı yazılım türü. Fidye genellikle paranın izinin takip edilmesini zorlaştırmak adına Bitcoin üzerinden talep ediliyor. Ancak işin kötü tarafı, bazı ransomware örneklerinde fidyeyi ödeseniz dahi sizin için hayati önem taşıyan dosyalarınıza ulaşamayabiliyorsunuz. O nedenle günümüzün en önemli antivirüs özelliklerinden birisi ransomware diyebiliriz.

Tabii ki internette kullanıcıların güvenlik ihtiyacı duyduğu farklı alanlar da var. Örneğin son yıllarda artan kimlik bilgileri hırsızlığı veya bankacılık işlemlerinde görülen kişisel veri hırsızlığı. O nedenle antivirüs yazılımlarında güvenlik duvarıyla birlikte tarayıcı güvenliği genellikle varsayılan olarak açık bir şekilde geliyor. Böylece kullanıcılar sadece harici kaynaklardan gelebilecek zararlı yazılımlara değil, internet üzerinde karşılaşabilecekleri zararlı yazılımlara da korunaklı oluyor.

Anti-izleyici

Anti-izleyici özelliği, aslında tarayıcı güvenliğinin içerisinde olduğu bir konu. Çevirimiçi gizlilik sağlayan anti-izleyici özelliği, web sitelerinin sizinle ilgili veri toplamasını engelleyerek kişisel veri güvenliği adına oldukça önemli bir işlev görüyor. Popüler birçok antivirüs programında anti-izleyici özelliği varsayılan olarak açık geliyor. Ancak eğer iyi bir antivirüs programı kullanıyorsanız, hangi tarayıcıda bu özelliğin aktif olabileceğini seçebiliyor ve böylece tek bir tarayıcıya mahkum kalmıyorsunuz. Böylece eğer bilgisayarınızda Firefox, Chrome veya Opera gibi tarayıcıları kullanıyorsanız, tümü için anti-izleyici özelliğini kontrol edebiliyorsunuz.

Sistem ve güvenlik açıklarını kontrol

Gelişmiş antivirüs programları, bilgisayarınızı sadece kötü amaçlı yazılımlardan korumuyor. Aynı zamanda bilgisayarınızda güvenlik açığı olabilecek noktaları da kontrol ederek, daha kapsamlı bir güvenlik sunuyor. Sözünü ettiğimiz programlar bilgisayarınızın Windows güncellemesini, sistemin genel durumunu, uygulamaları ve bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını kontrol eder. Böylece eksik güncellemeden dolayı bir güvenlik açığına maruz kalmaz veya bilmeden güvenli olmayan bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda zarar görmezsiniz. Antivirüs yazılımı, tüm bu konularda gerçek zamanlı bir kontrol yapar.

Webcam koruması

Son dönemde antivirüs programlarında varsayılan olarak görmeye başladığımız bir diğer önemli özellik webcam koruması. Zira hem masaüstü PC’lerde hem de neredeyse tüm dizüstü bilgisayar modellerinde webcam bulunuyor ve eğer bilgisayarımızı korumuyorsak, zararlı yazılımlar aracılığı ile webcam’e ulaşmak hiç de zor değil.

Bu konu öylesine önemli ki, hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Mark Zuckerberg’in ortaya çıkan bir fotoğrafında, dizüstü bilgisayarındaki webcam’i güvenlik nedeniyle bantladığını ortaya çıkmıştı. Neyse ki başarılı antivirüs programlarında artık bu özellik varsayılan olarak geliyor ve istenmeyen uygulamaların gizlice kameraya ulaşması engelleniyor. Aynı şekilde birçok antivirüs yazılımı, sadece kameraya değil bilgisayarınızdaki dahili mikrofona erişimi de koruyarak, konuşma kayıtlarının istenmeyen kişilere ulaşmasını engelliyor.

Anti-spam

Zararlı yazılımların kullanıcılara ulaşma yöntemlerinden bir diğeri de e-postalar. O nedenle popüler yazılımlar, ransomware gibi koruma yöntemlerinin yanı sıra spam mailleri filtreleyen özellikleri de varsayılan olarak kullanıyor. Genellikle bilgisayarınızda Microsoft Outlook veya Thunderbird gibi istemciler üzerinde çalışan bu anti-spam filtresi, otomatik olarak spam e-mailleri filtreliyor ve gelen kutunuzu temiz tutuyor.