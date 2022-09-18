Google muhtemelen ziyaret ettiğiniz her web sitesini, nereye gittiğinizi, çevrimiçi olarak ne satın aldığınızı, kiminle iletişim kurduğunuzu ve çok daha fazlasını biliyor. Gizlilik konusundaki bu dezavantajlarına rağmen Chrome oldukça iyi bir internet tarayıcısıdır. Chrome’u daha da iyi ve güvenli hâle getirmenin ise bazı yolları var.

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Ayarlara girmeden önce, Chrome’un güncel olduğundan emin olun. Bu, programı kapatıp yeniden açtığınızda otomatik olarak gerçekleşir, ancak arada sırada kontrol etmeye değer.

Chrome’u açın, ardından profil simgenizin sağındaki üç dikey noktaya dokunun.

Açılır menüden Yardım‘ın üzerine gelin ve Google Chrome Hakkında‘yı seçin.

Bir güncelleme varsa, başlayacaktır. Bitirmek için Yeniden Başlat‘a tıklayın.

Hesabınızın Kırılmasını Zorlaştırın

Chrome profiliniz Google hesabınıza bağlıdır. İki adımlı doğrulama ise (veya iki faktörlü doğrulama), hesabınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekler.

Bu ayarı etkinleştirdikten sonra Google hesabınızda iki adımda oturum açabileceksiniz. Şifrenizi girdikten sonra telefonunuza gelen kodu da girmeniz istenecektir. Unutmayın, bu yalnızca yeni bir cihazla oturum açtığınızda veya cihazınızı fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde gereklidir.

Google için nasıl ayarlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

myaccount.google.com‘a gidin.

Üst panelden Güvenlik‘i seçin.

Google’da Oturum Açma başlığı altında, 2 Adımlı Doğrulama‘yı ve ardından Başlayın‘ı seçin.

Ekrandaki adımları izleyin.

Chrome’un Güvenlik Kontrolü Aracını Çalıştırın

Chrome’un Güvenlik Kontrolü, hesabınızı ele geçirilmiş şifreler ve mevcut güncellemeler için tarar. Ayrıca, güvenli olmayan web sitelerini tanımlayan ve olası zararları size bildiren bir ayar olan Güvenli Tarama‘yı da açar.

Güvenlik Kontrolü’nü istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz.

Chrome’u açın, ardından profil simgenizin sağındaki üç dikey noktaya dokunun.

Sol panelden Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik’i seçin.

Güvenlik Kontrolü altında, Şimdi Kontrol Et‘i seçin.

Ardından ekrandaki talimatları izleyin. Chrome, güncellemeleri, güvenliği ihlal edilmiş şifreleri, zararlı uzantıları ve daha fazlasını tarayarak size yapmanız gerekenleri bildirecektir.

Uzantılar Sizi Riske Atabilir

Uzantılar, tarayıcınıza dil bilgisi denetleyicileri ve ekran görüntüsü araçları gibi özellikler eklemenizi sağlarlar. Ancak tüm uzantılar yararlı değildir. Bazıları sizi takip eder, bant genişliğinizi tüketir ve hatta bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaştırırlar. Son zamanlarda 1,4 milyon indirmeye sahip beş uzantının kötü amaçlı yazılımları gizlediği tespit edildi. Sözkonusu kötü amaçlı uzantılarla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Hangi uzantıların güvenli olduğundan emin değil misiniz? Chrome, Google’ın en iyi teknik uygulamalarını izleyen ve yüksek bir kullanıcı deneyimi ve tasarım standardını karşılayan uzantılara “Seçilenler” rozeti atar.

İnternette “kullandığınız uzantının kullanımı güvenli mi?” gibi ifadeler aramak da faydalı olabilir.

Chrome’dan bir uzantıyı nasıl kaldıracağınız aşağıda açıklanmıştır:

Chrome’u açın, ardından profil simgenizin sağındaki üç dikey noktaya dokunun.

Diğer Araçlar‘ın üzerine gelin ve Uzantılar‘ı seçin.

Kaldırmak istediğiniz uzantıda Kaldır‘ı ve ardından tekrar Kaldır‘ı tıklayın.

HTTPS Modunu Etkinleştirin

Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP), köprü metni bağlantılarını kullanarak sayfaları yüklemek için kullanılır. HTTP kullanan web siteleri güvenli değildir. Bu yüzden HTTPS ile başlayan sitelere bağlı kalmalısınız. (Buradaki “S” güvenli anlamına gelir.) Bu harf, bir web sitesinin içeriğinin şifrelendiği anlamına gelir.

Chrome’un HTTPS modu, tüm siteleri HTTPS üzerinden yüklemeye çalışır ve desteklemeyen bir siteyi ziyaret etmeden önce bir uyarı görüntüler. Bunu nasıl etkinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Chrome’u açın, ardından profil simgenizin sağındaki üç dikey noktaya dokunun.

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik‘i ve ardından Güvenlik‘i seçin.

Gelişmiş bölümünde, Her zaman güvenli bağlantılar kullanın seçeneğini etkinleştirin.

Gizli Modda Dikkatli Olun

Bu modda yaptığınız her şeyin gizli kalacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gizli Mod, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden etkinliğinizi gizlemez. Yine de izlenebilirsiniz, internet servis sağlayıcınız ne yaptığınızı görebilir ve verileriniz üçüncü taraflarla da paylaşılabilir.

Peki bu mod ne işe yarar? Web’de gizli gezinirken, tarayıcınız tarama geçmişinizi, çerezleri, site verilerini veya formlara girdiğiniz bilgileri kaydetmez. Ancak, indirilen dosyaları veya oturum sırasında oluşturulan yer imlerini kaydeder.

Gizli modun özellikle iyi olduğu düşünülen birkaç şey vardır: alışveriş yapmak, utanç verici aramaların geçmişinizde görünmemesini sağlamak ve ev ile işi ayrı tutmak.

Yukarıda bahsedilen adımları uygulayarak daha güvenli bir internet deneyimi yaşayabilirsiniz. Fakat sadece bu adımları uygulamak sizi bütün tehlikelerden korumayacaktır. Ücretli veya ücretsiz bir antivirüs yazılımı kullanarak internette karşılaşacağınız tehlikeleri minimuma indirebilirsiniz.