Bazılarımız favori sitelerimizi güvenle keşfetmek için gizli tarama özelliğini kullanırız. Ancak bu özelliğin Chrome, Firefox ve hatta Edge gibi en popüler tarayıcılarda bile göründüğü kadar gizli olmadığı ortaya çıktı.

Gizli gezinme, tüm internet gezginleri için demokratikleşmiş bir özelliktir. İster Chrome, Firefox, Edge ya da Opera’da olsun, hepsi bu özelliğe sahiptir. Ancak, bu özellik hakkında küçük bir yanlış anlaşılma olabilir. Gerçekten de, insanlar bu seçeneği kullanarak tamamen gizli olacaklarını düşünüyorlar. Ancak bu tam olarak doğru değil. Bu da zaten “gizli tarama” işlevinin kafa karıştırıcı olabilecek kesin bir tanımı olmasından kaynaklanıyor.

ÖZET

Tarayıcılarda gizli tarama (veya “incognito”) nedir?

Chrome, Safari, Firefox: Gizli Taramaları Nasıl O Kadar da Gizli Değil?

Gerçek gizli tarama VPN ile yapılır

Tarayıcılarda özel tarama (veya “gizli”) nedir?

Çoğu İnternet gezgininde bulunan “özel tarama” modu, gezinme yolunuzu takip etmenizi sağlayan birçok şeyi fiilen hariç tutan bir tarama modudur. Çerezler, günlükler, geçmiş, formlar, sizi bulmayı kolaylaştıran tüm bu şeyler özel modda gezinirken dikkate alınmaz.

Ancak bu yalnızca belirli internet oyuncularının yolculuğunuzu izlemesini ve böylece geçmişinizi yeniden oluşturmasını engeller. Aslında, gizli tarama esas olarak pazarlama profillemesiyle bağlantılı ekonomik aktörlerin verilerinizi kurtaramamasını sağlar.

Ayrıca bkz: WhatsApp Grup Sohbetlerinde Profil Fotoğraflarını Gösterme Özelliğini Kullanıma Sunuyor!

İster bir arama motoruna girdiğiniz anahtar kelimeler, ister ziyaret ettiğiniz web sayfaları olsun, bunlar size hedefli reklamlar sunmak için kişisel verilerinizi derleyen şirketlerin erişemeyeceği şeylerdir.

Bu, birçok insanın içinde yaşadığı yanlış anlamadır. Aslında, tamamen anonim olduklarına inanan bu insanlar, gerçekte yalnızca web yollarının hedefli reklamcılık yapan şirketler için profillenmesini önlüyorlar.

Ancak bu, ziyaret edilen sitelerin, İnternet Servis Sağlayıcılarının (İSS’ler) ve ağ yöneticilerinin (şirketler, kurumlar, okullar vb.) İnternette gezinirken tam olarak ne yaptığınızı görmesini engellemeyecektir. özel mod. “Özel” taramayı anonim tarama olmaktan çok uzak kılan nedir? Bu, Google çalışanları arasındaki yazışmalardan sızan bilgilerle bile doğrulanmıştır.

Dolayısıyla, internette gerçekten gizli gezinmek istiyorsanız, internet gezgininizi tamamlayıcı çözümlere yönelmeniz gerekir.

Gerçek gizli tarama bir VPN ile yapılır

VPN’ler evlerin vazgeçilmezi haline geldi. İster meraklı gözlerden uzakta sessizce gezinmek ister sadece bağlantınızı güvence altına almak için olsun, VPN’ler yaygınlaştı.

Ancak önce VPN’lerin ne olduğunu bilmek gerekir. Bu sanal özel ağlar (Virtual Private Network) verilerinizin izlenmesini önlemenizi sağlar. Ve “özel tarama” modunun kullanımı ile birleştiğinde, izinizi takip edebilecek tüm insanların gözünden kendinizi gizleyebilirsiniz.

Aslında, bu özellikle IP adresinizi maskelemeyi içerir. Böylece İSS’niz bile internette tam olarak ne yaptığınızı bilemeyecek.