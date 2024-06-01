Chrome reklam engelleyici eklentileri kısıtlama yoluna gidiyor. Google Chrome, daha eski ve daha yetenekli uzantı sistemi Manifest V2‘yi kapatıyor ve daha sınırlı özelliklere sahip olan Manifest V3 uzantı sistemine geçiyor. Son derece tartışmalı olan Manifest V3 sistemi, 2019’da duyurulmuş ve tam geçiş birçok kez ertelenmişti, ancak şimdi Google gerçekten geçiş yapacağını söylüyor. Daha önce duyurulduğu üzere, eski Chrome uzantılarının kullanımdan kaldırılması önümüzdeki hafta başlıyor. Chrome reklam engelleyici eklentileri kısıtlayacak.

Google Chrome Manifest V3’e Geçiş Yapıyor: Chrome Reklam Engelleyici Eklentilere Savaş Açıyor

Chrome‘un yeni uzantı sistemi olan “Manifest V3” hakkında Google‘ın açıklamalarına göre, bu sistem “uzantı ekosisteminin güvenliğini, gizliliğini, performansını ve güvenilirliğini artırmayı” hedefliyor. Ancak, Electronic Frontier Foundation (EFF) gibi bazı gruplar bu açıklamalara katılmıyor. Manifest V3‘ü “aldatıcı ve tehdit edici” olarak nitelendiren EFF, yeni sistemin web uzantılarının yeteneklerini kısıtlayacağını ve kullanıcı verilerini tehlikeye atabileceğini savunuyor.

Firefox ekibinden gelen yorumlar da Google‘ın Manifest V3‘ü gerekçelendirmesi konusunda şüpheleri olduğunu ortaya koyuyor. Firefox‘un Eklenti operasyonları yöneticisi Philipp Kewisch, Manifest V3’ün etkileri hakkında yaptığı bir konuşmada, kötü niyetli eklentilerin bu yeni sistemle hala kullanıcı verilerini toplayabileceğini belirtiyor. Firefox, Chrome‘un en popüler rakibi olduğu için bu konu önem taşıyor.

Manifest V3‘ün en büyük eleştirilerinden biri, reklam engelleyici ve izleme karşıtı uzantıların kullanıcı gizliliğini korumak için kullandığı API’lerdeki sınırlamaları. Chrome reklam engelleyici uygulamaların elini kolunu bağlayabilir gibi duruyor. Bu durum, Google‘ın reklam gelirlerini koruma çabalarıyla örtüşüyor. Google, Manifest V3‘ün güvenlik ve gizlilik gibi hedeflerle uyumlu olduğunu savunuyor ancak bu Chrome reklam engelleyici konusundaki eleştirilere net bir yanıt vermiyor.

Manifest V3‘ün uygulanmasının nasıl gerçekleşeceği konusunda Google, Chrome‘un beta sürümlerinde kullanıcıları uyaracak bildirimler göstermeye başlayacağını belirtiyor. Uzantılar ayrıca Chrome uzantı mağazasındaki “öne çıkan” statülerini kaybedecek. Kullanıcılar, eski uzantılarına bir süre daha erişebilecekler, ancak Google uzun vadede bu geçişin tamamlanacağını ifade ediyor.

Bu değişikliklerin nasıl bir etki yaratacağı henüz net değil, ancak kullanıcıların alternatiflere yönelebileceği konusunda spekülasyonlar var. Chrome‘un Manifest V3 geçişi, web tarayıcılarının geleceği ve kullanıcı gizliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Bakalım uBlock Origin veya AdBlock Plus gibi eklentiler yeni Chrome reklam engelleyici değişikliklerinden nasıl etkilenecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google reklam gelirlerini koruma çabasında mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!