Genel
Chrome artık Android ve iPhone’larda saldırıya uğramış şifreleri bulabilecek
Akıllı telefonunuzda çalışan Chrome artık şifrelerinizin saldırıya uğrayıp uğramadığını kontrol edebilir. Şirket salı günü yaptığı açıklamada, özelliğin daha önce kişisel bilgisayarlarda çalıştığını, ancak şimdi Apple iPhone’larda ve Google’ın Android tarafından desteklenen cihazlarda çalıştığını söyledi.
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Chrome yeni özelliği nasıl çalışıyor?
Özellik, kullanıcı adlarını ve şifreleri bilinen veri ihlallerinde güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek için Google sunucularına gönderiyor. Google’ın kendisi kullanıcı adlarınızı veya şifrelerinizi göremez, ancak yalnızca güvenliği ihlal edilmiş olanlarla eşleşip eşleşmediklerini kontrol etmeniz gerekli. Chrome 86 sürümüyle salı günü gelecek olan Google’ın şifre kontrolü, yalnızca şifrelerinizi saklamak için Chrome kullanıyorsanız çalışıyor. Ancak fikir, 1Password gibi üçüncü taraf şifre yöneticilerine ve Mozilla Firefox, Apple Safari ve Microsoft Edge gibi tarayıcılara da dahil edildi.
Chrome, tarayıcı kullanımına hakim ve Brave, Samsung Internet, Opera ve Vivaldi gibi diğer tarayıcılar Google’ın açık kaynaklı Chromium tarayıcı motoruyla oluşturuldu. Bu kullanım, Google’ın web üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu anlamına geliyor. Google, web’i Google’ın Android ve Apple iOS’una canlı bir rakip yapmak için olabildiğince hızlı ilerliyor. Ancak Google’ın tarayıcısı, Apple’ın öncelikleriyle çelişki yaratarak teknoloji endüstrisinde ve geliştiriciler arasında gerginliği artırıyor.
Özellik neleri kolaylaştırıyor?
Google ve Apple’ın anlaştığı bu alan, insanların şifreleri değiştirmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni bir özellik. Apple mühendisleri tarafından oluşturulan özellik, tarayıcılar veya parola yöneticileri gibi yazılımların parolaları değiştirmek için bir web sitesinin adresini bulmasını mümkün kılıyor. Google artık bunu Chrome 86′da da destekliyor. İOS’taki Chrome 86 ayrıca, Android için Chrome’un zaten sahip olduğu bir koruma için destek de ekliyor. Yeni tarayıcı, Android cihazlara, kullanıcı adınızı ve şifre kimlik bilgilerinizi veya diğer hassas bilgilerinizi çalmak için kimlik avı saldırılarını azaltmak üzere tasarlanmış Gelişmiş Güvenli Tarama adlı bir Google seçeneği ekliyor.
Etkinleştirirseniz, oturum açarsanız Google’a gerçek zamanlı tarama verileri gönderir. Bu, Google’ın, Chrome’un her 30 dakikada bir güncellenen engellenen web siteleri listesinden kaçabilecek hızlı hareket eden saldırıları yakalamasına olanak tanıyor. Ayrıca Google’ın, Google’ın G Suite üretkenlik araçlarının yeni adı olan Gmail ve Google Workspace gibi diğer hizmetlerle ilgili güvenlik sorunlarını kontrol etmesine olanak tanıyacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 13 özellikleri ortaya çıkmış olabilir!
iPhone 13 özellikleri şimdiden ortaya çıkmış olabilir. Bilinen sızıntı kaynağı Ross Young, iPhone 13 ile ilgili büyük iddialarda bulundu.
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iPhone 13 ile bizi neler bekliyor?
Apple’ın ilk 5G akıllı telefonları olan iPhone 12 serisinin gelişini beklerken, yeni nesil akıllı telefonları iPhone 13 serisi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Kısa süre önce, ekran analisti Ross Young, Mizuho Securities’den iPhone 13 hakkında bir dizi bilgi paylaştı. Mizuho Securities tarafından tahmin edilen iPhone 13 serisi, beklenen iPhone 12 serisine çok benziyor. 6,7 inç Pro Max modeli, 6,1 inç Pro modeli, 6,1 inçlik Pro olmayan modeli ve 5,4 inç mini modeli içerecek. Bu cihazların tasarım ve görünüm olarak büyük değişikliklere uğramayacağı öngörülüyor.
Spekülasyonlara göre tüm iPhone 13 modelleri dokunmatik teknolojiyi ekrana entegre edecek. Ayrıca rapor, BOE’nin 6.1 inç iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için ekranlar üretmek üzere LG Display ile çalışacağını iddia ediyor. Samsung’un tüm iPhone 13 ekranları için Apple’a Y-Octa(Youm On-Cell Touch AMOLED) teknolojisini sağlayacağına dair haberler de var.
Ross Young, iPhone 13 Pro modelindeki en önemli iyileştirmenin 120Hz işlevine sahip ProMotion ekran olacağını iddia ediyor. Değişken yenileme hızlarını desteklemek için LTPO görüntüleme teknolojisini kullanan 120Hz ekranın 2021 yılına kadar iPhone’da görünmeyeceği anlaşılıyor.
Apple iPhone 13 serisi iPhone 12 serisinden çok farklı olmayabilir
iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max ile aynı kamera sensörüne sahip olacak. Ancak iki Pro modelinin sensör boyutu artacak. Bu, tüm modellerin kameralarının önemli ölçüde iyileşeceği anlamına geliyor.
Sızıntı kaynağı Ross Young, her iki iPhone 13 Pro modelinin de lidar tarayıcıları kullanacağını tahmin ediyor. Ancak bu özelliğin Pro olmayan modellerde görünüp görünmeyeceği henüz belli değil. İPhone 12 için söylentiler, LiDAR’ın tüm Pro modellerinde mi yoksa sadece 6,7 inç iPhone 12 Pro Max’te mi görüneceğini netleştirmedi.
Tüm iPhone 13 modelleri 6 GHz altı 5G ağlarını destekleyebilir, ancak Pro modelleri daha hızlı olan mmWave 5G’yi de destekleyecek gibi. Bu yıl mmWave 5G’yi sunan tek model iPhone 12 Pro Max olacak.
Apple iPhone SE 3 ile ilgili de tahminler var
Ross Young, 2022 baharından önce üçüncü nesil iPhone SE’nin ortaya çıkmayacağını da belirtti. Üçüncü nesil iPhone SE’nin 6.1 inç LCD ekrana, Touch ID’ye, 6GHz altı 5G’ye ve aynı çift kameraya sahip olması bekleniyor. Bu, 2019’da çıkan iPhone 11’i tasarım anlamında kopyalayacağına işaret ediyor. Tabii iPhone SE modeli eski cihazın tasarımını benimsiyor ama donanım özelliklerini yükseltiyor. Bu ihtimallere göre Touch ID’yi iPad Air 4 gibi güç düğmesine entegre şekilde görebileceğimiz bir SE modeli karşımıza çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T modelinin kamera özellikleri sızdırılıdı!
OnePlus 8T modeli, piyasaya sürülmeden önce, cihazın kamera ve boyutları hakkında sızıntılar ortaya çıktı. Ulaştığımız bilgiler doğruysa, cihaz önceki OnePlus 8‘den biraz daha uzun ve daha kalın olacak. Ayrıca Oneplus 8T, 14 Ekim’de piyasaya sürülecek.
OnePlus’ın 2020 ürün gamındaki önemli dört telefondan biri de OnePlus 8 olacak. OnePlus 8, 160,2 x 72,9 x 8,1 mm ebatlarında bir kasası ve ön taraf 6.5 inç büyüklüğünde ve 90hz tazelenme oranına sahip bir ekrana sahipti. Arka tarafa baktığımızda ise alt alta sıralı üçlü kamera ve hemen altında LED flaş bir kez daha karşımıza çıkıyordu. Çok hızlı piyasaya sürülen OnePlus 8’den sonra OnePlus 8T ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı.
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OnePlus 8T cihazının sızdırılan özellikleri neler?
OnePlus 8T için yeni Sızıntılar Twitter‘daki tüyocular Steve (@Onleaks) ve Yogesh‘ten (@heyitsyogesh) geliyor. Steve‘e göre OnePlus 8T‘nin boyuları 162,8 × 75,5 × 8,4 mm şeklinde olacak. Bu, cihazın kalınlığının yaklaşık 8,4 mm olacağı anlamına gelir. Steve, denkleme arka kamera çıkıntısını da eklediğinizde kalınlığın 9,3 mm’ye çıkacağını söylüyor. Bu, kalınlıkta neredeyse bir mm artış demektir ve çıkıntının nasıl görüneceğini tahmin edebilirsiniz. Bununla birlikte, OnePlus 8T, OnePlus 8’in 8.0mm‘den ve selefi OnePlus 7T‘nin 8.13mm‘den biraz daha kalın görünecek. Aslında, raporlar doğruysa, kalınlığı OnePlus 8 Pro’ya oldukça benzer. Bataryasının büyük olasılıkla 4,500mAh batarya olacağı ve 8 Pro‘ya benzer olacağı düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durum.
Yogesh tarafından yapılan bir başka sızıntı, OnePlus 8T’nin OIS, EIS dahil, 7T‘ye benzer bir f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP Sony’nin IMX 586 birincil sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Bildirildiğine göre 116˚ FOV (Ultra Geniş Açı) sensörlü 16MP f / 2.2 ultra genişliğe sahip olacak. Bununla birlikte, 8T, 7T’de bulunan telefoto lensi çıkarılacak. Bu telefoto sensör yerine kurulumu tamamlamak için 5MP f / 2.4 makro ve 2MP f / 2.4 derinlik sensörlerine sahip olacak gibi görünüyor.
Bunların yanı sıra şirket henüz bu özellikleri resmi olarak onaylamadı. Ayrıca, cihazın özçekimler için 7T’den 16 MP Sony’nin IMX 471 sensörünü tekrar göreceğiz. Ana sensörlerin hemen hemen aynı olduğu göz önüne alındığında, OnePlus‘ın yeni modeldeki kamera performansı bizim merak ettiklerimiz arasında. Şimdiye kadar, OnePlus 8T’nin olası özelliklerine aşinayız. 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekrana, Snapdragon 865 SoC, 65W ile şarj edilebilirz 4.500mAh pil, 12GB’a kadar RAM ve 128 / 256GB depolama alanına sahip olacak. Bakalım bu sızıntılar gerçeği yansıtıyor mu? Bunların doğruluğunu sizlerle beraber heyecanla takip ediyoruz.
Genel
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gelebilir!
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gelme ihtimali ortaya çıktı. EA sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile birlikte ipuçlarını verdi.
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Need for Speed: Hot Pursuit Remastered hakkında ipuçları ortaya çıktı!
Oyun dünyasında artık önemli bir yere sahip olan “Remastered” oyunların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Çoğu firmanın klasiklerini yeni nesil oyunculara sunduğu bu başlığa yeni bir üye eklenebilir. EA tarafından geliştirilen ve eskisi kadar olmasa da oldukça popüler olan Need for Speed serisi, bu akıma katılmaya hazırlanıyor. Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yapan EA, yeni Need for Spped oyunu ile alakalı görselleri paylaştı. Oyunun ismini açıklamayan ancak ipuçları vermekten de çekinmeyen EA, tahminlere göre Hot Pursuit Remastered üzerinde çalışıyor.
Big Joe has to be messing with me. Not sure how he found out. So much effort just to tease me, and I only wanted some pizza. pic.twitter.com/DW2lLYIAUE
— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 2, 2020
Görsellerde yer alan ipuçlarına göre 5 Ekim tarihinde tanıtılacak oyun, yine tahminlere göre son dönemlerde düşüşte olan popülariteyi toparlamak amacıyla geliştiriliyor. Öte yandan resmi sitesine bir de geri sayım koyan EA, görünüşe göre oyununa çok güveniyor. Her ne kadar ortada kesinleşmiş bir şey olmasa da firmanın yaptığı paylaşımlar bu yöndeki yorumları arttırmakta. Zira daha önceden Amazon İngiltere‘de de listelenen Hot Pursuit Remastered, serinin kaybettiği eski havayı da yeni nesil oyuncular ile buluşturabilir. Bakalım EA, yeni oyunu ile birlikte yarış oyunları kategorisinde tekrardan sazı eline alabilecek mi bekleyip göreceğiz.