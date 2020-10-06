Chrome artık Android ve iPhone’larda saldırıya uğramış şifreleri bulabilecek

Akıllı telefonunuzda çalışan Chrome artık şifrelerinizin saldırıya uğrayıp uğramadığını kontrol edebilir. Şirket salı günü yaptığı açıklamada, özelliğin daha önce kişisel bilgisayarlarda çalıştığını, ancak şimdi Apple iPhone’larda ve Google’ın Android tarafından desteklenen cihazlarda çalıştığını söyledi.

İlginizi çekebilir: Sonos, Google’a dava açtı!

reklam

Chrome yeni özelliği nasıl çalışıyor?

Özellik, kullanıcı adlarını ve şifreleri bilinen veri ihlallerinde güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek için Google sunucularına gönderiyor. Google’ın kendisi kullanıcı adlarınızı veya şifrelerinizi göremez, ancak yalnızca güvenliği ihlal edilmiş olanlarla eşleşip eşleşmediklerini kontrol etmeniz gerekli. Chrome 86 sürümüyle salı günü gelecek olan Google’ın şifre kontrolü, yalnızca şifrelerinizi saklamak için Chrome kullanıyorsanız çalışıyor. Ancak fikir, 1Password gibi üçüncü taraf şifre yöneticilerine ve Mozilla Firefox, Apple Safari ve Microsoft Edge gibi tarayıcılara da dahil edildi.

Chrome, tarayıcı kullanımına hakim ve Brave, Samsung Internet, Opera ve Vivaldi gibi diğer tarayıcılar Google’ın açık kaynaklı Chromium tarayıcı motoruyla oluşturuldu. Bu kullanım, Google’ın web üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu anlamına geliyor. Google, web’i Google’ın Android ve Apple iOS’una canlı bir rakip yapmak için olabildiğince hızlı ilerliyor. Ancak Google’ın tarayıcısı, Apple’ın öncelikleriyle çelişki yaratarak teknoloji endüstrisinde ve geliştiriciler arasında gerginliği artırıyor.

Özellik neleri kolaylaştırıyor?

Google ve Apple’ın anlaştığı bu alan, insanların şifreleri değiştirmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni bir özellik. Apple mühendisleri tarafından oluşturulan özellik, tarayıcılar veya parola yöneticileri gibi yazılımların parolaları değiştirmek için bir web sitesinin adresini bulmasını mümkün kılıyor. Google artık bunu Chrome 86′da da destekliyor. İOS’taki Chrome 86 ayrıca, Android için Chrome’un zaten sahip olduğu bir koruma için destek de ekliyor. Yeni tarayıcı, Android cihazlara, kullanıcı adınızı ve şifre kimlik bilgilerinizi veya diğer hassas bilgilerinizi çalmak için kimlik avı saldırılarını azaltmak üzere tasarlanmış Gelişmiş Güvenli Tarama adlı bir Google seçeneği ekliyor.

Etkinleştirirseniz, oturum açarsanız Google’a gerçek zamanlı tarama verileri gönderir. Bu, Google’ın, Chrome’un her 30 dakikada bir güncellenen engellenen web siteleri listesinden kaçabilecek hızlı hareket eden saldırıları yakalamasına olanak tanıyor. Ayrıca Google’ın, Google’ın G Suite üretkenlik araçlarının yeni adı olan Gmail ve Google Workspace gibi diğer hizmetlerle ilgili güvenlik sorunlarını kontrol etmesine olanak tanıyacak.