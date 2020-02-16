Chrome; AR ve NFC teknolojilerini daha ulaşılabilir kılmak istiyor

Google Chrome yeni gelecek versiyon 81 ile AR ve NFC teknolojilerini kullanıcılar için daha ulaşılabilir kılmak istiyor. Bilmeyenler için açıklayalım; AR (Augmented Reality) yani artırılmış gerçeklik; NFC (Near Field Comminucation) yani yakın alan iletişimi.

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Google Chrome 81 neyi hedefliyor?

Google Chrome yeni versiyonunda uygulamayı fiziksel teknolojilerle daha uyumlu, daha entegre hale getirmek istiyor. Google; Chrome 81’in beta versiyonunu Android, Linux, Mac ve Windows işletim sistemleri için yayınladı. Bu sürümde WebXR diye adlandırılan yeni bir uygulama desteği bulunuyor. WebXR‘ın amacı ise tarayıcı destekli artırılmış gerçekliği sağlayabilmek. Bu sayede ilerleyen zamanlarda geliştiriciler ekstra uygulamalar üretmek zorunda kalmadan istedikleri artırılmış gerçeklik ürünlerini kullanıcılara ulaştırabilecek. Zaman içinde geliştiricilerin Chrome için daha çok artırılmış gerçeklik içeriği üretmeye başlamasıyla bu teknoloji daha çok hayatımızın içine girecektir diye düşünüyoruz.

NFC için konuşmak gerekir ise Google Chrome üzerinden ek uygulamalar kullanmaya gerek kalmadan birçok işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Örneğin bir ödeme yapmak istediğinizde NFC özellikli telefonunuzda Google Chrome üzerinde ödeme ekranı açıkken kredi kartınızı telefonunuza temas ettirdiğinizde ödeme işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. Kulağa çok pratik geliyor! Tabi AR’de olduğu gibi bütün bu teknoloji de hayatımıza girmeden önce geliştiricilerin bunlar üzerinde çalışması ve yaygın hale gelmesi gerekiyor. Neyseki artık bu teknolojinin temelleri Google Chrome 81 üzerinde artık hazır. Bakalım bu yeni teknolojilerin Chrome’a entegre edilmesi ve yaygınlaşmasıyla beraber başka ne yenilikler göreceğiz.

Yeni versiyonda başka ne yenilikler var?

Google Chrome 81 versiyonunda sadece AR ve NFC üzerine yeniliklerle gelmiyor elbette. Artırılan güvenlik protokolleri ve HTTPS trafiğini optimize etmek adına TLS 1.0 ve TLS 1.1 yerine son HTTPS protokolü olan TLS 1.3 versiyonu bulunacak. Web siteleri artık TLS 1.2 veya TLS 1.3‘ü desteklemezse Google tarafından güvensiz site olarak işaretlenecek. Bu yüzden birçok site kendini uzun süre garantiye almak için TLS 1.3’e geçecektir diye tahmin ediyoruz. Zaten Google’ın bunu yapmaktaki amacı da eski web sitelerini güncel güvenlik protokollerine uygun hale gelmeye zorlamak. Yani Google Chrome 81 ile internette daha güvenli dolaşacağız.