Chrome Android, dosya tarayıcısı olarak nasıl kullanılır?

Birçok durumda telefonlardan farklı dosyalara erişebilmek ve geçiş yapabilmek için farklı uygulamalar indirmek durumunda kalabiliyoruz. Özellikle de telefonla birlikte gelen dosya tarayıcısı beklentileri karşılayacak seviyede değilse. Ancak Chrome tarayıcısının Android versiyonu üzerinde dosya tarayıcısı olarak kullanım imkanı sağlaması, bizim için bu soruna alternatif bir çözüm sunabilir.

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Google firmasının tarayıcısı Chrome, Android telefonlarda bu duruma özel bir uygulama indirmeye gerek kalmadan bir dosya tarayıcısı olarak kullanılabiliyor. Çok temel olarak çalışan işlev oldukça ilginç bir özellik sunarken sadece bir komut kullanılarak aktifileştirilebiliyor.

Chrome, hem internet hem de dosya tarayıcısı

Genelde alışılan durum, bu tip özelliklerin “flags” üzerinden aktifleştirilebilmeye imkan verilmesidir. Ancak bu sefer durum farklı. Yalnızca bir komut kullanılarak birkaç adımla beraber özellik kullanılabiliyor.

Öncelikle Chrome uygulamasını açmanın ardından adres çubuğuna File:///sdcard/ yazmak gerekiyor. Ardından uygulama, kullanıcıdan sistemdeki dosyalara erişebilme izni istiyor. İzin verildikten sonra bu komutun aktif olmasıyla beraber de Chrome’u artık bir dosya tarayıcısı olarak da kullanabiliyoruz.

Bu adımlarla birlikte Chrome internet tarayıcısı üzerinden videolar, resimler, ses dosyaları gibi telefonunuzdaki bütün dosya türleri, Chrome’dan çıkmadan bilgisayardakine oldukça benzer bir şekilde erişilebilir hale gelmiş oluyor. Böylelikle üzerlerinde herhangi bir ayarlama veya düzenleme yapılamasa da; kullanıcıya tarayıcı üzerinden temel bir şekilde dosyalar ve arşivleri görüntüleyebilme imkanı tanınmış oluyor.