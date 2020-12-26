Chrome Android, dosya tarayıcısı olarak nasıl kullanılır?
Birçok durumda telefonlardan farklı dosyalara erişebilmek ve geçiş yapabilmek için farklı uygulamalar indirmek durumunda kalabiliyoruz. Özellikle de telefonla birlikte gelen dosya tarayıcısı beklentileri karşılayacak seviyede değilse. Ancak Chrome tarayıcısının Android versiyonu üzerinde dosya tarayıcısı olarak kullanım imkanı sağlaması, bizim için bu soruna alternatif bir çözüm sunabilir.
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Google firmasının tarayıcısı Chrome, Android telefonlarda bu duruma özel bir uygulama indirmeye gerek kalmadan bir dosya tarayıcısı olarak kullanılabiliyor. Çok temel olarak çalışan işlev oldukça ilginç bir özellik sunarken sadece bir komut kullanılarak aktifileştirilebiliyor.
Chrome, hem internet hem de dosya tarayıcısı
Genelde alışılan durum, bu tip özelliklerin “flags” üzerinden aktifleştirilebilmeye imkan verilmesidir. Ancak bu sefer durum farklı. Yalnızca bir komut kullanılarak birkaç adımla beraber özellik kullanılabiliyor.
Öncelikle Chrome uygulamasını açmanın ardından adres çubuğuna File:///sdcard/ yazmak gerekiyor. Ardından uygulama, kullanıcıdan sistemdeki dosyalara erişebilme izni istiyor. İzin verildikten sonra bu komutun aktif olmasıyla beraber de Chrome’u artık bir dosya tarayıcısı olarak da kullanabiliyoruz.
Bu adımlarla birlikte Chrome internet tarayıcısı üzerinden videolar, resimler, ses dosyaları gibi telefonunuzdaki bütün dosya türleri, Chrome’dan çıkmadan bilgisayardakine oldukça benzer bir şekilde erişilebilir hale gelmiş oluyor. Böylelikle üzerlerinde herhangi bir ayarlama veya düzenleme yapılamasa da; kullanıcıya tarayıcı üzerinden temel bir şekilde dosyalar ve arşivleri görüntüleyebilme imkanı tanınmış oluyor.
Google Pixel 6, ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir
Teknoloji devi Google’ın, “Google Pixel 6” olduğu düşünülen yeni bir ekran altı kamera teknolojili telefonu için aldığı patent ortaya çıktı. Google’ın aldığı patentlerde telefonun ön tasarımı açıkça belli oluyor, işin dikkat çekici tarafıysa ön tarafında herhangi bir kamera yer almıyor. Bu gelişmeyle birlikte akıllara “Google ekran altı kameralı telefon mu geliştiriyor?” sorusu geldi.
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Ekran altı kamera teknolojisi, henüz çok genç bir teknoloji. Bu noktada ZTE, Axon 20 5G modeliyle ekran altı kameralı telefon pazarına öncülük ediyor olsa da, teknolojinin tam anlamıyla hayatımıza girmesini biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Bugünlerde ise ABD’li teknoloji devi Google’ın almış olduğu bir patent, bu teknolojiye ev sahipliği yapacağını ortaya koydu.
Google Pixel 6 olması beklenen telefon, ön tarafında hiçbir kamera olmamasıyla dikkat çekti
PatentlyApple tarafından ortaya çıkarılan patent bilgilerine göre Google, ön tarafında herhangi bir kamera bulunmayan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Google Pixel 6 olduğu düşünülen bu telefon şimdilik daha patent aşamasında olduğundan dolayı özellikleri kesinleşmiş değil, dolayısıyla spesifik olarak net bir şekilde ekran altı kameralı olup olmayacağını söylemek için çok erken.
Fakat patent bilgilerinde ortaya çıkan görüntülerde telefonun ön kısmında kamera bulunmaması oldukça dikkat çekici ve telefonun böyle bir ön tasarıma sahip olması, akıllara Google’ın ekran altı kameralı telefon geliştirmek için kolları sıvadığı ihtimalini getiriyor. Eğer ihtimaller doğruysa Google Pixel 6, tüketicileri ekran altı kamera teknolojisiyle bir araya getiren bir akıllı telefon olacak.
Anlaşılan o ki 2021 yılında ekran altı kameralı telefonları bir hayli konuşuyor olacağız. Bu sene Çinli akıllı telefon devi ZTE, kendi ekran altı kameralı akıllı telefon modelini piyasaya sürmüştü. Hatta Xiaomi ve OPPO da kendi ekran altı kameralı telefonlarına ait prototiplerini tanıtmışlardı.
Bununla birlikte de Samsung’un 2021 yılında tanıtacağı katlanabilir akıllı telefonlardan bir tanesinin de ekran altı kamera teknolojisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşin için bir de Huawei girdiğindeyse teknoloji dünyasının duayenleri bu teknolojiye ev sahipliği yapmış olacaklar.
Akıllı Telefonlar
Chrome Android’e gelecek sesle arama şimdiden nasıl aktifleştirilir?
Sanal yardımcılar, internet üzerindeki süreçleri daha hızlı ve kolay hale getirebilirken gezintilerimizin birer parçaları haline geliyorlar. Bu yardımcıların yapabildikleri şeylere ise gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Aynı yakın zamanda Chrome Android versiyonunda da görebileceğimiz gibi.
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Google Chrome tarayıcısının mobil versiyonu için yakın zamanda sesle aramaya izin verecek olan ses girişi desteği getirilecek. Özellik henüz resmi olarak ulaşılabilir hale gelmedi. Ancak AndroidPolice tarafından açıklanana göre birkaç kısa adım kullanarak şimdiden bu özellik aktifleştirilebiliyor. Hatta daha da iyisi bunu yapabilmek için tarayıcının Canary, Geliştirici veya Beta versiyonlarını kullanmak gerekmiyor. Google Asistan özelliğini tarayıcıya getiren bu işleve mevcut sürümden erişilebiliyor. Bunun için ise şu adımları takip etmek gerekiyor:
- Telefonunuzdan Chrome tarayıcısını açın ve adres çubuğundan chrome://flags adresine gidin
- Arama kısmına Omnibox Assistan Voice Search yazın
- Bu kısmın karşısında Enabled görülen seçeneklerden bir tanesini seçin
- Ardından Relaunch butonuna basarak tarayıcınızı yeniden başlatın
Tarayıcının yeniden başlamasının ardından özellik artık aktif hale gelmiş olacaktır. Bu işlev ile beraber, Chrome adres çubuğunda mikrofon işareti görmeniz durumunda, ona dokunarak ses ile internet araması yapabilirsiniz. Ardından Google Asistan hem sesli olarak size yanıt verecektir, hem de internet aramanızın sonuçları ekranınıza gelecektir.
Ses aramasını aktifleştirirken kullanılabilecek Enabled, Enabled (grey mic) ve Enabled (colorful mic) olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Bu seçenekler ise sadece görünüşte bir farklılık oluşturuyor. Dolayısıyla hepsini deneyerek size uygun olanı seçme şansına da sahipsiniz.
Google, Windows 10 için Chrome’un RAM sorununu çözecek
Google, Windows 10 için Chrome tarayıcısının performansını ve işlevini iyileştireceğini ve geliştireceğini söyledi.
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Windows 10 için 2004 olarak da bilinen ve Mayıs 2020’de gelen güncelleme; işletim sisteminin Win32 uygulamalarında ve tarayıcılarda RAM kullanımını düzenlemeye izin veren “Segment Heap” işlevine önemli geliştirmelerde bulunmuştu. Google da bu iyileştirmeleri Windows 10 için Chrome tarayıcısının RAM kullanımını azaltmak için kullanacaktı.
Ancak WindowsLatest tarafından gelen bilgilere göre; geliştiriciler bu fonksiyonu kullanmaktan vaz geçip onun yerine Ağustos’tan beri gelişimde olan “ParitionAlloc-Everywhere” isimli bir özellikten faydalanmaya karar verdiler.
Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı işlev yerine bu özelliğe geçmesinin farklı sebepleri olabilir. Örneğin ismi geçen “ParitionAlloc-Everywhere” özelliğiyle beraber, RAM kullanımını azaltmanın dışında başka geliştirmeler de görüleceğinden bahsediliyor. Tarayıcıda kullanılan ayırıcıların ve tarayıcı güvenliğinin de bu işlevle artacağı düşünülüyor.
RAM kullanımını azaltılması, işlevin tarayıcıdaki kaynakları daha etkili ve verimli bir şekilde kullanarak yapacağı öngörülüyor. Aynı zamanda yine bu kaynakların daha sıkı ve daha iyi ayarlanmış bir şekilde tarayıcıda bulunmasıyla beraber olası saldırılana karşın alan daraltılmış olacak. Güvenliği geliştirecek bir başka işlev olan “MiraclePtr” de bahsedilebilecekler arasında.
Bu tip iyileştirmelerin geliş tarihleri ise netleşmiş değil ancak 2021 ortaları gibi konu hakkında daha fazla bilgi geleceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla Mountain View merkezli şirketin üzerinde çalışacakları ve geliştirecekleri çokça şey olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer taraftan son zamanlarda oldukça sevilen Microsoft Edge de bu sorun için birçok çalışmalar ve çözümler sunmuş, kullanılmayan sekmeleri beklemeye alan “Uyuyan Sekmeler” gibi bir çözüm getirmişti.
Hem Microsoft, hem de Google, sıkça kullanılan bu iki tarayıcılarını ilerletmek için çaba sarf ediyorlar gibi. Gelecek sonuçlar tabii ki zamanlar ortaya çıkacak olsalar da bu rekabetten ortaya çıkan gelişimin ve gösterilen çabanın asıl önemli olan şey olduğunu not düşmekte fayda var.
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