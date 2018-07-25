Chrome 68, tüm HTTP siteleri ‘güvenli değil’ olarak işaretleyecek

Google Chrome Temmuz ayından itibaren tüm HTTP siteleri “güvenli değil” olarak işaretleyecek. Tarayıcı şu anda nötr bir bilgi simgesi görüntülüyor, ancak Chrome 68 ile başlayarak, kullanıcıları adres çubuğundaki ek bir bildirim ile uyaracak. Chrome şu anda HTTPS şifrelenmiş siteleri yeşil kilit simgesi ve “Güvenli” yazısı ile işaretliyor.

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Chrome 68 HTTP ile arasına daha keskin çizgiler çekecek

Google, kullanıcıları şifrelenmemiş sitelerden yıllardır uzak tutmaya çalışıyor, ancak Chrome 68 şu ana kadarki en güçlü darbe olacak. Google arama, 2015’te şifrelenmemiş siteleri daha aşağılara sıralamaya başladı ve bir sonraki yıl Chrome, şifrelenmemiş siteler için benzer bir uyarı göstermeye başladı.

Chrome ekibi, bugün yapılan duyuruda bu konunun HTTPS’in günümüzde benimsenmesiyle gündeme geldiğini söyledi. Web’deki en iyi 100 sitenin 80’i varsayılan olarak HTTPS ve Chrome trafiğinin büyük çoğunluğu şifrelenmiş durumda. Chrome güvenliği ürün yöneticisi Emily Schechter, sitelerin HTTPS‘e yönelimindeki müthiş orana dayanarak; “Temmuz ayında, tüm HTTP siteleri işaretleyebilmemiz için dengenin yeterli miktarda kayacağını düşünüyoruz.” dedi.

HTTPS şifrelemesi, tarayıcınız ile ziyaret ettiğiniz web sitesi arasındaki kanalı koruyarak, sizden başka kimsenin trafikte bulunmadığını ve casusluk yapılmadığını gösteriyor. Bu şifreleme olmazsa, yönlendiricinize veya İSS’nize erişimi olan bir kişi web sitelerine gönderilen bilgileri engelleyebilir veya zararlı olabilecek sayfalara kötü amaçlı yazılımlar yerleştirebilir.

Günümüzde HTTPS’in Let’s Encrypt gibi otomatik servisler aracılığıyla uygulanması daha da kolaylaştı. Google, internette yeni bir çağ başlatacak olan Chrome 68 duyurusunun bir parçası olarak, web sitelerini HTTPS’e geçirme yöntemleri içeren kendi Deniz Feneri (Lighthouse) aracına da işaret etti.