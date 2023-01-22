ChatGPT internette dalga yaratmaya devam etse de, bunun bir bedeli olabilir. Cumartesi günü bazı kullanıcılar, ChatGPT web arayüzünde yeni bir “Yükseltme planı” seçeneği gördükten sonra sosyal medyada yer aldılar ve bu seçeneğe tıkladıklarında iki plan gösteren bir istem çıktı.

Ücretsiz Plan, ChatGPT’yi şimdiye kadar kullandığınız şekilde kullanmanıza izin veriyor, ancak yeni bir Profesyonel Plan, daha az titiz kullanılabilirlik, daha yüksek yanıt hızları ve “yeni özelliklere öncelikli erişim” ile yapay zeka sohbet robotunun yeteneklerini genişletmenize olanak tanıyor.

Bu yeni eklenen olan sürpriz olmadı. Bu ayın başlarında, ChatGPT’nin arkasındaki yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, Discord kanalında yukarıda belirtilen avantajlara sahip bir Profesyonel katman için bir bekleme listesi paylaşmıştı. Bilgiye göre, kaydolanlara ‘bir ödeme süreci ve bir pilot ayarlamak’ için ulaşılacaktı.

OpenAI o sırada herhangi bir fiyatlandırma detayı açıklamamış olsa da, Profesyonel Plan ayda 42 dolar olarak listelendi.

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Yakın zamanda yapılan bir analiz, OpenAI’nin işletme maliyetleri için günde 100 bin dolardan fazla veya ayda 3 milyon dolar harcıyor olabileceğini gösterdi, bu nedenle para kazanma kaçınılmazdı. Şirket ayrıca hizmeti, işletmelerin ve geliştiricilerin kendi uygulamalarına ve hizmetlerine entegre edebilecekleri bulut tabanlı bir API (Uygulama Programlama Arayüzü) olarak sunmayı ve bunun için kullanım başına ödeme esasına göre ücretlendirmeyi planlıyor.