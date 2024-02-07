Alper Gezeravcı döndü mü? sorusu şu sıralar çok sık soruluyor. Zira olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüş sürekli ertelenmişti. Bugün yapılan açıklamalara göre, elverişli hava koşulları sayesinde Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu resmen başlıyor. Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu nasıl izlenir? İşte tüm sorularınızın cevabı.

Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüş yolculuğu bu akşam canlı yayınlanacak

Türkiye’nin gururu olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılmış ve dönüş için yolculuk başlamıştı. Türkiye saatiyle 17.50’de gerçekleşen veda töreni, canlı olarak yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle beklenen dönüş gerçekleşemedi ve bir erteleme yaşandı.

Bu süreçte Alper Gezeravcı döndü mü, Alper Gezeravcı dönecek mi gibi sorular çok sık soruluyordu. Sonunda Alper Gezeravcı döndü mü diye soranları rahatlatacak haber geldi. Uzaydaki görevi tamamlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, dönüş için uygun hava koşullarını bekliyordu.

Bugün beklenen haber geldi ve dönüş yolculuğu için kollar sıvandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X üzerinden yaptığı açıklamada “Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var: Koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17:05’de başlayacak inşallah.” ifadelerini kullandı.

Yani Alper Gezeravcı ne zaman dönecek sorusunun cevabı da böylece belli oldu. Dönüş yolculuğunun bu akşam planlanan saat olan 17.05’te başlaması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ax-3 ekibinden iyi haberler geldiğini belirterek, dönüş için uygun koşulların oluştuğunu açıkladı.

Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılma süreci, canlı olarak izlenebilecek. Astronotun ayrılma süreci, Axiom Space ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından düzenlenecek canlı yayınlarla takip edilebilecek.

Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var: Koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17:05’de başlayacak inşallah. 🧑‍🚀🇹🇷 pic.twitter.com/894rCB9yHt — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 7, 2024

ISS’den ayrılma görüntüleri saat 15.00’te, Dragon kapsülünün ISS’den ayrılış yayını ise saat 16.45’te başlayacak. Bu yayınlar, Axiom.space/live adresinden ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) YouTube kanalından Türkçe diline anlık çeviri ile izlenebilecek.

Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ile Dünya’ya dönecek. Dönüş yolculuğunun, toplamda 12 saat sürmesi bekleniyor. Kapsül, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu veya batısındaki Meksika Körfezi’ndeki 7 önceden belirlenmiş iniş noktasından birine iniş yapacak.

Yani bu gelişmelerle beraber Alper Gezeravcı ne zaman dönecek sorusu da cevap buldu. Eğer bir aksilik çıkmazsa Alper Gezeravcı bu akşam Dünya’ya dönecek.

Türkiye’nin gökyüzüne uzanan hayali, 2021 yılında duyurulan Milli Uzay Programı ile başlamıştı. Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, uzaya gönderilmek üzere gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ardından seçilen isim olmuş ve 17 Ocak’ta canlı yayında beraberindeki ekip ile uzaya gitmişti.

Uzayın büyüleyici serüvenini canlı olarak izlemek isteyenler için Ankara-Kızılay ve İstanbul-Taksim’de dev kubbeli planetaryumlar kurulmuştu. Bu mekanlarda toplanacak vatandaşlar, fırlatma törenini sevdikleriyle beraber canlı olarak izlemişti. Fırlatmanın ardından geçen 2 haftada ve 13 deney sonra Gezeravcı Dünya’ya geri dönüyor.

Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevi ve dönüş yolculuğu, Türkiye’nin uzay araştırmaları alanındaki ilgisini ve başarılarını göstermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzay çalışmalarındaki bu ilerlemeler, ülkemizin küresel arenadaki yerini sağlamlaştırmaya yardımcı oluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye’nin uzay çalışmaları devam edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!