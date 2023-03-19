ABD’nin en popüler yetişkin komedi dizilerinden birisi olan South Park, 25 yılı aşkın süredir yayında. Sevilen dizinin neredeyse her bölümünde komik iğnelemeler ve eleştiriler yer alıyor. Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan son bölümünün konusuysa bir süredir gündemin en sıcak konusu olan yapay zeka oldu. İşin ilginci, yapay zekanın eleştirildiği bölümü ChatGPT yazdı!

ChatGPT Tarafından Yazılan Bölüm Rekora Koşuyor!

25 yıldır yayında olan dizinin en popüler bölümü, ChatGPT tarafından yazılan bölüm olmuş gibi görünüyor. Kısa sürede izlenme rekoruna ulaşan bölüme verilen isim ise “Deep Learning” (Derin Öğrenme) olarak karşımıza çıkıyor.

Bölüm, ev ödevleri ve diğer okul ödevleri için South Park İlkokulu’nda ChatGPT’nin keşfedilmesi ve hızla yayılmasıyla başlıyor. Ancak başlangıçta, erkek öğrenciler için ChatGPT’yi kızlara kısa mesaj yazmak için kullanmak cazip geliyor.

Dizinin kararkterlerinden biri olan Clyde, ChatGPT’nin ne olduğunu soran Stan’e açıklarken “Evet dostum, OpenAI kullanarak senin yerine tüm yazdıklarını yapan bir sürü uygulama ve program var. İnsanlar bunları şiir yazmak, iş başvurusu yapmak için kullanıyor ama asıl iyi oldukları şey kızlarla uğraşmak.” sözlerini kullanıyor.

Stan, Butters, Clyde ve Cartman deneme yazılarını ve kız arkadaşlarına mesajlarını yazmak için ChatGPT’yi kullanıyorlar, ancak kızlar yapay zeka tarafından yazılan mesajlara karşı kendilerini uyaran bir uygulama yüklediklerinde kafadarlar zor anlar yaşıyor.

GPTZero ve diğer yapay zeka tespiti yapabilen yazılımla, hatta OpenAI’ın yapay zeka tarafından üretilen yazıları tespit etmeye yönelik kendi girişimi bile, dizide kullanılan kurgusal tespit aracı kadar iyi performans göstermiyor. Ancak yapay zeka araçlarının kullanımını tespit etmeye duyulan ihtiyaç dizide çok iyi işlenmiş.

Yapay zeka, herkesin akademik ve kişisel yaşamlarında sorunlara neden olmaya başladığında bile, Stan çözümü aynı kaynakta buluyor. Stan, ChatGPT’den içinde bulunduğu karmaşa ve bunu nasıl çözeceği hakkında bir hikaye yazmasını istiyor. ChatGPT tarafından yazılan konuşmayı tekrarlıyor ve her şey yeniden yoluna giriyor.

Stan’e göre gerçek kötü adam, ChatGPT ve diğer üretici yapay zeka araçlarının sahibi olan teknoloji devleri. Diziye göre gerçek kötü, bu teknolojinin açık kaynak olarak sunulması ve teknolojinin kendisi değil, teknolojiyi kendi çıkarları için kullanan ve insanları yanıltan şirketler.

Bölümün tamamı kasıtlı olarak South Park’ın ilk yıllarındaki klişeler ve aşırı düzeyde fazla kullanılan sloganlarla alay edercesine yazılmış olsa da, dizinin ChatGPT ve onun yaratıcı çabaları hakkında anlatmak istediği de bu gibi görünüyor.

Dizide buna benzer başka ironilere de yer verilmiş. ChatGPT, Trey Parker ile birlikte dizinin ortak yazarlarından biri olarak gösteriliyor. Dizide ChatGPT tarafından uydurulduğu görülen basmakalıp ve yavan mesajlar aslında gerçekten de ChatGPT tarafından oluşturulmuş. Ayrıca dizinin seslendirmesinde de yapay zeka etkisi olduğunu söyleyelim.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT tarafından yazılan South Park bölümü nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!