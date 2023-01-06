ChatGPT, son zamanlarda teknoloji gündeminin en sıcak konularından biri olmasıyla öne çıkıyor. Bu yeni yapay zeka motoru, kısa sürede milyonlarca aktif kullanıcıya ulaştı. Basit kod yazabilen, literatür taraması yapabilen ve öğrencilere ödevlerinde yardımcı olan ChatGPT hakkında ABD‘den önemli bir yasak kararı geldi!

Son gelen bilgilere göre, New York Eğitim Departmanı eğitim kurumlarına ait ağlardan ChatGPT’ye yapılacak ziyaretleri engelleme kararı aldı. Bu karardan, ChatGPT uygulamasını yapay zeka odaklı eğitim için kullanan kurumların muaf tutulacağı açıklandı.

Öğrencilerin Eğitimini Kötü Etkiliyor!

New York Eğitim Departmanı sözcüsü Jenna Lyle, açıklamasında “Öğrencilerin öğrenimi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanında, sağladığı içeriğin güvenliği ve doğruluğu ile ilgili endişeler nedeniyle, ChatGPT’ye erişim New York Devlet Okulları’nın ağlarında ve cihazlarında kısıtlanmıştır.” ifadelerini kullandı. Lyle, bu aracın öğrencilerin hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini körelttiğini belirtti.

Öğretmenlerin de bu konuda New York Eğitim Departmanı’yla aynı fikir oldığunu söylemek mümkün. Öyle ki, ABD’nin ünlü gazetelerinden biri olan Washington Post’un ropörtaj yaptığı bazı öğretmenler, öğrencilere verilen ödevlerin neredeyse tamamının bu araca yaptırılması nedeniyle eğitim kurumlarında bir panik havası oluştuğu bilgisini paylaştı.

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ABD’nin bir bir başka ünlü gazetesi olan Washington Post, geçtiğimiz haftalarda bu konuyla ilgili bir araştırma yapmıştı. Araştırmada, öğretmenlere ChatGPT tarafından yazılan bazı metinler gösterilmiş ve bunları öğrencilerin yazdığı metinlerden ayırt etmeleri istenmişti. Öğretmenler, iki metni ayırt etmede zorluk yaşamıştı.

Önemli Araştırmalarda Güvenilmemesi Gerekiyor

Her ne kadar ChatGPT oldukça yararlı bir araç olsa da, bazı konularda önemli eksikleri olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, ChatGPT halihazırda yalnızca 2021 yılına kadar olan verilere erişebiliyor ve bazen yanlış cevaplar verebiliyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman da bu konuda bir açıklama yapmış ve ChatGPT’ye güvenilmemesi gerektiğini söylemişti. Altman, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “ChatGPT inanılmaz derecede sınırlı, ancak bazı şeylerde yanıltıcı bir gerçeklik izlenimi yaratacak kadar da iyi. Yine de, şu anda önemli bir şey için ona güvenmek hata olur.” ifadelerini kullanmıştı. Farklı kesimlerden birçok kullanıcıya yardım eden ChatGPT hakkında gelecekte başka ülkelerden de benzer kararlar gelebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT’nin geleceği parlak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!