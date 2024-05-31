ChatGPT Edu ile yapay zeka eğitim sistemine geliyor. ChatGPT’nin öğrenciler tarafından ödevlerini yazmak için kullanılması konusundaki ilk endişelere rağmen, OpenAI, öğrencilere, öğretim üyelerine, araştırmacılara ve kampüs operasyonlarına fayda sağlamayı vaat eden ChatGPT Edu platformunu yeni öğretim yılı için tanıttı.

İçindekiler ChatGPT Edu ile Eğitim Dünyasında Yeni Bir Dönem

ChatGPT Edu ile Eğitim Dünyasında Yeni Bir Dönem

Bu yeni platform, Mayıs ayında piyasaya çıkan en son GPT-4o dil modeli tarafından destekleniyor ve kullanıcılara metinlerin yanı sıra görüntüler de yükleme imkanı sunuyor. Ayrıca, Edu teklifi kurumsal düzeyde güvenlik ve kontrol özellikleri içeriyor.

OpenAI, üniversitelerin ChatGPT’ye mesafeli yaklaşımlarına rağmen, önde gelen birçok üniversitenin ChatGPT Enterprise ile başarıyla çalıştığını belirtiyor.

Bu üniversiteler arasında Oxford Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu, Austin’deki Texas Üniversitesi, Arizona Eyalet Üniversitesi ve New York’taki Columbia Üniversitesi bulunuyor.

Bu kurumlar, öğrenciler için kişiselleştirilmiş özel dersler, özgeçmiş incelemeleri, araştırmacılar için hibe başvuruları yazma yardımı ve fakülte için not verme ve geri bildirim oluşturma gibi çeşitli şekillerde yapay zekayı kullanıyor.

OpenAI’nin yapay zekanın nasıl kullanıldığına dair verdiği örneklerden biri, Profesör Ethan Mollick’in Wharton’daki lisans ve MBA öğrencileriyle yaptığı çalışmalarda, ChatGPT’nin ders materyalleri üzerinde eğitilmiş bir GPT ile öğrencilerin öğrendiklerini daha derinlemesine tartışmalarına yardımcı olması. Yani bir bakıma ChatGPT Edu öğrencilerin derse daha iyi katılmaları için tasarlanmış.

ChatGPT Edu özellikleri şu şekilde:

Metin yorumlama, kodlama ve matematikte üstün performans sunan GPT-4o modeline erişim

modeline erişim Veri analizi, web taraması ve belge özetleme gibi gelişmiş yetenekler

ChatGPT’nin özel sürümlerini oluşturma ve bunları üniversite çalışma alanlarında paylaşma imkanı

Ücretsiz sürüme göre önemli ölçüde daha yüksek mesaj limitleri

50’den fazla dil desteği ile geliştirilmiş dil özellikleri

Sağlam güvenlik, veri gizliliği ve grup izinleri, SSO, SCIM 1 ve GPT yönetimi gibi idari kontroller

Konuşmalar ve veriler, OpenAI modellerini eğitmek için kullanılmaz

OpenAI, ChatGPT Edu fiyatı hakkında net bir bilgi vermemekle birlikte, bu platformu kullanmak isteyen eğitim kurumlarının daha fazla bilgi için ekibiyle iletişime geçebileceğini belirtti.

Birçok okuyucumuzun, ChatGPT’nin öğrencilerin eğitimlerine zarar verdiği konusunda endişeler taşıdığını biliyoruz. Ancak, üretken yapay zeka araçlarının aslında öğrenme süreçlerine nasıl yardımcı olabileceğine dair örnekler de mevcut.

Örneğin, “bana filanca konuda tamamlanması 20 dakika süren bir ders planı ver” gibi komutlarla, bu araçlar inanılmaz derecede güçlü eğitim destekçileri haline gelebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka eğitime gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!