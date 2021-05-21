Ethereum’un kurucu ortaklarından olan ve Cardano’nun da kurucusu olan Charles Hoskinson, bir kripto para milyarderi olduğunu açıkladı. Ethereum’un bir diğer kurucu ortağı olan Vitalik Buterin’in ardından şimdi de Hoskinson milyarderlerin arasına katıldı. Katıldığı bir soru cevap etkinliğinde Charles Hoskinson’dan milyarderlik itirafı geldi.

Kripto para piyasası pandemi sürecinin başlangıcından bu yana önemli ölçüde büyüme gösterdi. Bu büyüme, pek çok ismin de muazzam kazançlar elde etmesini sağladı. Son haftalarda yaşanan sert düşüşlere rağmen piyasa hala genel hatlarıyla oldukça kazançlı bir noktada.

Bu kazançlardan nasibini alan bir isim ise, itiraf ettiğine göre Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson. Hoskinson, bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruyu içten bir şekilde yanıtladı ve nasıl milyarder olduğunu anlattı. CEO, milyarderliğe ilk adımını 2017 yılındaki kripto boğa piyasasında attığını söyledi.

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“İlk kripto para şirketimi kurduğumdan itibaren milyoner olmam üç yılımı aldı ve ilk olarak 2017’de bir milyarderdim. Çok, çok kısa bir süre için. Piyasalar çöktü ve her şey cehenneme döndü, ama ben iyiydim. Ve sonra 2021’de tekrar milyarder oldum.”

Charles Hoskinson, hiç Ethereum’a sahip olmadığını ve zamanında elinde olanları da bağışlamış olduğunu belirtti. Ethereum’un diğer kurucu ortağı Vitalik Buterin ise ETH fiyatının kırmış olduğu rekor ile beraber elindeki ETHler sayesinde milyarderlik ünvanına sahip olmuştu. Hoskinson’u milyarderlik yoluna taşıyanın ise ADA yatırımı olduğu söylenebilir.

Kripto para piyasasının son haftalarda yaşadığı aşırı volatilite hakkında da konuşan Hoskinson, şunları kaydetti:

“Kripto’ya hoş geldiniz. Kripto böyle çalışır. Yukarı gider, çok aşağıya gider. Bazı geri çekilmelerin olacağını kabullenmeden % 900 kazanç elde edemezsiniz. Dünya böyle işliyor. Kripto çok değişken. …”

Hoskinson kripto piyasasının durumunu ve geleceğini internetin gelişimine ve benimsenmesine benzetiyor. Bugünden 20 yıl önce birisinin gelip bir bilgiye saniyeler içerisinde erişebileceğimizi söylese kimsenin buna inanmayacağını, bugün de aslında herkesin blockchain ve kripto ile her şeyin değişeceğini bildiğini ancak bu konuda ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor.