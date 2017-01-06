Changhong H2 Hangi Çileğin Daha Tatlı Olduğunu Anlayabiliyor

SCiO nesnelerin moleküler yapılarını anlayabilen küçük bir yakın kızılötesi spektroskopisi ve Changhong H2 içerisinde yer alıyor.

Changhong H2’de karşımıza çıkmadan bir kaç sene önce SCiO bir Kickstarter projesiydi şimdi ise bir telefona sığabilecek kadar küçülmüş durumda. Sensörün çalışma prensibi çok basit. Kızılötesi ışın atan sensör objeden gelen geri dönüşün moleküler parmak izini anlayabiliyor. Ancak basitçe tuttuğunuz her şeyin içinde ne olduğunu söylemiyor.

Sensörün verimli kullanılabilmesi için farklı örneklere ihtiyacı var. Örneğin bir dilim ekmeğin içinde gluten olup olmadığını öğrenmek istiyorsunuz. Bunun için bir geliştiricinin daha önce yüzlerce dilim ekmeği bu sensörle tarayarak her seferinde bir dilimin içerisinde ne kadar gluten olduğunu belirlemesi gerekiyor ve sonunda ortaya bir gluten uygulaması ortaya çıkıyor.