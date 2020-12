Chadwick Boseman, “Marvel’s What If…?” ile geri dönüyor!

Geçtiğimiz yaz, Black Panther karakterini canlandıran Chadwick Boseman‘ın ölüm haberiyle tüm dünya üzüntüye boğulmuştu. Fakat, Kevin Feige aktörün Marvel’ın yeni animasyon serisi olan Marvel’s What If…? için birkaç bölüm kaydettiğini onayladı.

Marvel’s What If…? Disney+’ta yayınlanacak!

Aktörün vefatıyla Black Panther II filminin akıbeti belli değildi ve sonrasında T’Challa‘nın başka bir aktör tarafından tekrar hayata geçirilmeyeceği Kevin Feige tarafından onaylanmıştı. Bununla birlikte, Marvel Studios projelerinde Chadwick Boseman’ı daha fazla görmek isteyen hayranlar için güzel haberler var, çünkü oyuncu vefat etmeden önce Marvel’ın yeni animasyon serisi olan Marvel’s What If…?‘in birkaç bölümünün kaydını tamamlamıştı.

Marvel’in Disney+’ta yayınlanacak olan televizyon projelerini desteklemek için Emmy Magazine’e konuşan Marvel Studios patronu Kevin Feige, Chadwick Boseman’ın Ağustos ayında vefat etmeden önce ‘yaklaşık dört kez geldiğini ve çok sayıda bölüm kaydettiğini’ doğruladı. Bu durum, aktörü gördüğümüz son projenin yakın zamanda çıkan Netflix filmi “Ma Rainey’s Black Bottom ” olmayacağını gösteriyor.

Fakat, Marvel’ın What If…? serisinin doğasına bağlı olarak Chadwick Boseman’ı Black Panther olarak görmeyeceğiz çünkü animasyon serisi Marvel karakterlerinin alternatif versiyonlarına odaklanıyor. Örneğin Peggy Carter’i “Captain America” olarak ya da “Captain Britain” olarak görebiliyoruz.

Her ne kadar Disney+ ülkemiz için aktif olmasa da Marvel’s What If…? 2021 yazında platforma gelecek. Ayrıca, WandaVision 15 Ocak’ta, ardından The Falcon and the Winter Soldier 19 Mart’ta ve 2021’in Mayıs ayında Loki‘nin mini dizisi gelecek.