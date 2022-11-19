Technavio, Global Online Gaming Market 2022-2026 raporunu paylaştı ve 2026 yılının sonuna kadar online oyun pazarında 46 milyar dolarlık bir artış öngördüğünü ifade etti. Bileşik yıllık büyüme hızı da aynı dönem için %12,27 olarak belirlendi.

Pazar araştırma ve danışmanlık firması online oyun pazarının parçalara ayrılmış bir durumda olduğunun altını çizdi. Raporda ürün tasarımı ve geliştirme, yatırım planlama, satın alma ve ürün genişletme gibi yöntemler pazarda rekabet eden firmaların büyüme stratejileri olarak belirtildi.

Raporda yer alan verilere göre ücretsiz online oyun (freemium) modeli pazarın gelecekteki büyümesi adına kilit bir konumda bulunuyor. Bu model oyuncuların oyun oynayarak sanal varlıklar ya da oyun içi para birimi gibi ödüller kazanmalarına olanak tanıyor. Bu tip ödüllerin gerçek parayla satın alınmasına da imkan sağlayan iş modeli firmalar için çeşitli paraya çevirme yöntemleri oluşturuyor.

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Technavio özellikle espor popülerliği ve pazara faydalı ortaklık ve satın alımlardaki artışın pazar büyümesinde hatırı sayılır bir rol oynayacağını notlarına ekledi. Öte yandan, yapısal gereksinimlerin pazarın ilerlemesini kötü etkileyeceği de paylaşılan bilgiler içinde yer aldı.

Pazardaki kilit isimlerin ise Activision Blizzard, Alphabet, Apple, ArcGames ve Bandai Namco olduğu ifade edildi. Technavio büyük firmaların yaratıcı çözümler, ürünler, hizmetler ve M&A stratejileriyle pazarı yönetmeye devam ettiğinin ve alan kazandığının da altını çizdi.

Raporun hazırlanma evresinde veri okumasını kolaylaştırmak adına pazar iki ana kategoriye ayrılmış. Oyun türüne göre ayrılan kategoride MMO, casual ve dijital konsol türleri yer alırken, Technavio bunların içerisinde MMO’ların 2026’ya kadar olan dönemde en yüksek pazar hissesine sahip olacağını öngörüyor.

İkinci sınıflandırma ise bölgelere göre belirlenmiş. Technavio, Asya Pasifik bölgesinin %51’lik bir oranla pazar büyümesine en çok katkıyı sağlayacağını öngörüyor. Firma raporda pazarın günümüzdeki durumu ve yakın geleceği hakkında oldukça detaylı bilgiler paylaşıyor. Raporun ücretsiz versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.