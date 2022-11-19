Bu videoda Android bir telefondaki verilerinizi en kolay şekilde nasıl yeni veya diğer bir Android telefona aktarırsınız onu gösteriyoruz. Ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz bu işlemi direk Google üzerinden yapabiliyorsunuz.

Bu işlem tamamen sizin kişisel hesabınızdaki tüm verileri diğer telefona aktarmanızı sağlıyor. İsterseniz kablo aracılığıyla isterseniz de kablosuz bağlantı olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu videoda ise kablosuz bir şekilde nasıl aktarım yapabileceğinizi gösteriyoruz.

Bu yöntem ile birlikte uygulamalarınız, uygulama verileriniz, fotoğraflarınız, belgeleriniz, müzikleriniz, kişileriniz, kişi verileriniz, mesajlarınız, çağrı geçmişiniz, Google fotoğraflar, GMail, Harita verilerinizi ve hatta bağlı olduğunu kablosuz ağların tamamının şifrelerini de hazır olarak alabiliyorsunuz.

Peki siz bu yöntemi daha önce kullandınız mı? Ya da hangi yöntemle verilerinizin aktarımını gerçekleştiriyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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