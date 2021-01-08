Genel
CES fuarına göre en iyi 8 akıllı telefon
Consumer Electronic Show yani kısa adıyla CES, 2021 yılında Covid-19 pandemisi sebebiyle fiziksel olarak yapılamadı. Buna rağmen dijital olarak gerçekleştirilen fuara göre, en iyi 8 mobil cihaz açıklandı.
İlginizi çekebilir: Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor
Covid-19 Dünya’yı hiç beklenmedik şekilde etkisi altına aldı. Bir zamanlar normal şekilde yüz yüze yapılan pek çok şey bugün, dijital ortama aktarılmış durumda. Sadece eğitim ve iş hayatı değil, tüketicilere ve basın kuruluşlarına özel olan elektronik fuarları bile bugün çevrimiçi şekilde dijital ortamda yapılıyor. Bu fuarlara CES 2021 de dahil. Consumer Electronics Show, her yılın Ocak Las Vegas, Nevada’da Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen bir tüketici elektroniği fuarıdır. Fuar bu yıl ilk defa dijital ortamda yapıldı. Yeni nesil teknolojik ürünlerin görücüye çıktığı etkinlikte, çıkış yapmış telefonlar arasından yılın en iyi mobile cihazları da seçildi.
CES 2021 fuarına göre yılın en iyi 8 akıllı telefonu
- Asus ROG Phone 3
Asus tarafından oyunculara yönelik geliştirilen bu telefon, Snapdragon 865+ ve 16 GB RAM gibi üst seviye özellikleriyle dikkat çekerken, CES fuarında yılın en iyi 8. telefonu seçildi.
- LG Wing
Güney Koreli teknoloji devi LG tarafından üretilen bu model, kızaklı dönen mekanizmasıyla dikkat çekiyor. 7. sıradan listeye giren telefon kuşkusuz yılın en ilginç tasarımlarından birine sahip.
- LG Velvet 5G
Yine LG tarafından listeye 6. sıradan giren telefon, ilk bakışta sıradan bir akıllı cihaz gibi gözükse de aksesuar desteği ile şaşırtıyor. Takılıp çıkarılabilen kılıfı sayesinde 2 ekrana sahip olabilen Velvet, yılın en yenilikçi modellerinden biri.
- TCL 10 5G UW
Listenin 5. Sırasında ise beklenmedik bir marka var. Akıllı telefon sektöründe nispeten yeni bir firma olan TCL’in, TCL 10 5G UW modeli fuara göre yılın en iyi 5. Telefonu.
- Samsung Galaxy Z Flip 5G
Samsung’un katlanabilir akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy Z Flip 5G, şirketin 2. Nesil katlanabilir modellerinden biri. Geleceğin teknolojisini bünyesinde barındıran model listede 4. Sırada.
- Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra
Android telefonların zirve ismi Note 20 ve Note 20 ultra yılın kuşkusuz en güçlü cihazlarından biriydi. Her anlamda performansıyla göz dolduran bu modelin, listede olması kimseyi şaşırtmıyor
- Samsung Galaxy A51 5G
Listedeki sürpriz isimlerden olan Samsung Galaxy A51 5G, şirketin orta segment modellerinden biri. Telefon fiyat, performans anlamında başarılı olsa da listedeki diğer telefonları düşününce, teknik anlamda zayıf kalıyor.
- OnePlus 8 Pro
OnePlus’ın amiral gemisi katili telefonu OnePlus 8 Pro, kimseyi şaşırtmayarak zirveye oturuyor. Oldukça etkileyici özelliklere sahip telefonun yeni versiyonunun ise önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.
CES fuarının, listelemeyi hangi kriterlere göre yaptığı ise şu an için belirsizliğini koruyor.
- Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Genel
Microsoft Edge önemli bir özelliğini geri getiriyor
Microsoft, Edge tarayıcısına getireceği yeni güncellemeyle birlikte tarayıcının en güzel özelliklerinden birini geri getiriyor. Üstelik mobil cihazlar için ise geliştirilmiş dokunma desteği geliyor.
İlginizi çekebilir: Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor
Tarayıcı, UWP Edge ve legacy sürümlerinde bazı PDF özelliklerine sahipti. Ancak sonrasında Chromium sistemine geçilmesinin ardından bu gibi özellikler Microsoft tarafından ortadan kaldırılmıştı. Şimdi ise yeni gelecek güncellemeyle şirket bu özellikleri tekrardan tarayıcıya getirecek. Her ne kadar Edge bilindik PDF düzenleyicilerinin özelliklerinden bazılarına hala sahip olmasa da, yine de bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.
Bahsettiğimiz önceki versiyonunda Edge tarayıcısı dosyaları iki kısımlı şekilde görüntülemeye, işlevli bir şekilde yaklaştırıp uzaklaştırmaya ve PDF içindeki önemli bilgileri vurgulamaya izin veriyordu. Tarayıcının şimdiki Chromium versiyonunda artık bunları yapmak mümkün olabilecek. Aynı zamanda Microsoft, PDF dosyaları için kelime arama aracını da geri getirecek. Böylece Edge kullanıcıları PDF dosyalarında sayfanın üst tarafında kelime aramalarına imkanı sağlayan arama bölümünü bulabilecekler.
- Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Microsoft Edge yenilikleri bunlar ile bitmiyor
Tarayıcıya gelen yenilikler sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Birkaç ay önce Microsoft Edge, internet sitesi üzerinden ekran görüntüsü almaya izin veren Web Capture isimli bir işlevi test etmeye başlamıştı. Bu özelliği daha da geliştirmek amacıyla şirket, Web Capture ile alınan görüntüler üzerinde çizim yapma şansı tanıyacak bir işlev üzerinde daha çalışıyor. Bu da özellikle dokunmatik ve kalem destekli cihazlar için önemli bir gelişme.
Bu yeni özellik ise Microsoft Edge tarayıcısının Canary versiyonunu kullanan kişiler için erişebilir hale gelecek. Genel kullanıcılar için ise muhtemelen gelecek bir güncellemeyle birlikte tarayıcıya dahil edilecek.
Microsoft, Edge tarayıcısında geçen sene Chromium sistemine geçtiğinden beri yeni özellikler ve işlevleri tarayıcıya getirmeye devam ediyor. Dolayısıyla duruma bu gelişmelerle birlikte bakacak olursak, şirketin tarayıcıya getireceği başka özelliklerin yanında UWP Edge versiyonundaki bazı işlevlerin de yeni tarayıcıda yerlerini almaları oldukça muhtemel.
Genel
Google, Nest Hub ile uykunuzu izleyebilir
Google, geçtiğimiz haftanın başlarında Soli teknolojisine sahip güncellenmiş bir Nest Hub üzerinde çalışabileceğini bildirmişti. Yapılan bu çalışma, birçok akıllı ev için inanılmaz kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: Google çalışanları sendikalaşma kararı aldı
Google, Soli teknolojisi sayesinde hareketlerinizi takip ediyor
Soli, Google’ın insan jestlerini ve hareketlerini tespit etmek için kullanılan radar teknolojisidir. Teknoloji ilk olarak Pixel 4‘te tanıtıldı. Fakat Ağustos ayında durduruldu ve Google’ın mevcut Pixel cihazlarının hiçbirinde mevcut değildi. Bununla birlikte artık Nest Termostat gibi akıllı ev cihazlarında kullanılıyor. Bu nedenle, teknolojiyi akıllı ev cihazlarına dahil eden Google’ın emsali var. Ayrıca Nest Hub çalar saate benzediği ve bir kameraya sahip olmadığı için daha çok yatak odalarında kullanımı kabul edilebilir.Ürünün odaklandığı ana işlevi bir kenara bırakırsak, günlük işlerde pek çok yardımcı özelliği barındırdığını söyleyebiliriz. Fakat kullanım alanı ve kullanımıyla alakalı birçok soru var.
Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
İnsanların çoğu farklı farklı uyuma şekline sahip ve cihazların bu uyku adımlarını takip etmesi oldukça zor. Şimdiye kadar geliştirilen Soli teknolojisi de oldukça kısa menzilliydi. Kısa menzilli oluşu, beraberinde birçok soruyu da getirdi. Akla gelen sorulardan ilki yatağın diğer tarafına geçerseniz ne olur? Bununla birlikte hareket halindeyken izinizi kaybedecek mi, evde bir evcil hayvanınız varsa ve sizinle uyuyorsa bunu ayırt edebilecek mi gibi çeşitli sorular yöneldi.
Bununla birlikte kullanıcılar bir de komidin sorunu olduğunu, başucu sehpası olanların uyudukları yere göre tamamen farklı yerlerde konumlandırılmasının sorun yaratabileceğini de eklediler. Bilindiği üzere Soli teknolojisi, şimdiye kadar hep yönsel olarak kullanıldı. Bu nedenle Google’ın çeşitli açılarda ve mesafelerde hareket alanının çeşitliliğini nasıl kullanacağı henüz belli değil.
Google’ın bu sorular karşısında kullanıcıları şaşırtmaları ve bu teknolojiyi geliştirmeleri bekleniyor. Bu sorular karşısında, uyku takibinin yalnızca belirli koşullar altında çalışması öneriliyor. Bununla birlikte, bir çalar saatte hareket kontrollerine sahip olmanın başka birçok yolu olduğu da düşünülüyor.
Tüm bunlar size ilgi çekici geliyorsa, Soli özellikli Nest Hub‘ın bu noktada gelmesi gerekiyor. Bazı kaynaklar ürünün yakında kullanıcıya sunulacağını söylüyor. Fakat şirket, bu ürünün piyasaya sürüleceğini garanti etmiyor. Fakat akıllı evler için oldukça önem taşıyan ürün, kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Aksesuar
Meizu Pop Pro tanıtım tarihi belli oldu!
Meizu Pop Pro kulaklığının tanıtım tarihi kesinleşti. Gerçek kablosuz kulaklık 11 Ocak tarihinde kullanıcılarının beğenisine sunulacak.
İlginizi çekebilir; Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Meizu Pop Pro aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip olacak!
Gerçek kablosuz kulaklık piyasasında hareketlilik sürüyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisinin ekosistem vaadiyle ürün çıkarttığı piyasaya yeni modeller eklenmeye devam ediyor. Firma tarihinde ilk kez aktif gürültü engelleyici teknolojisini kullanacak olan Meizu, kulaklık için geri sayıma geçti. Pop Pro ismiyle piyasaya çıkacak olan modelin tanıtım tarihi de öğrenildi. Weibo üzerinden paylaşım yapan akıllı telefon üreticisi, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıkların 11 Ocak tarihinde tanıtılacağını takipçileri ile paylaştı.
Her markadan ürünlerin yer aldığı sizler için oluşturduğumuz gerçek kablosuz kulaklık listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Aktif gürültü engelleme sistemini ilke kez kullanıcılarına sunacak olan firma, tasarım olarak ilk çıkarttıkları Pop modelinin biraz daha küçük bir versiyonu ile kullanıcılarını karşılayacak. Kutu tasarımı daha önceden sızdırılan gerçek kablosuz kulaklık, silikonlu yapısı ile kullanıcılarını karşılayacak. Şarj yetenekleri ve pil performansı konusunda henüz herhangi bir bilginin ortaya çıkmadığı cihaz, USB-C girişine sahip olacak. Ayrıca kutu üzerinde batarya durumunu gösteren bir LED olacağı da öğrenilen kulaklıklar ile ilgili detaylı bilgiyi tanıtım günü öğrenme fırsatı yakalayacağız. Bakalım Çinli teknoloji devi yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı ile piyasada önemli bir yer elde etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 17 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 22 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Kojiro H., 1 gün önce
-
Bedava Bitcoin Kazanma (Ödeme Kanıtlı)
Yazan: aliihsan1925, 1 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 2 gün önce