Covid-19
CES 2022, Covid-19’a karşı aşı kanıtı gerektirecek!
CES 2022, 2021’deki tamamen dijital etkinliğin ardından Las Vegas’a geri dönüyor.
Consumer Technology Association (Tüketici Teknolojileri Birliği), Salı günü yaptığı açıklamada, Las Vegas’ta yapılacak olan CES 2022’ye katılacak olan kişilerden Covid-19’a karşı aşı kanıtı isteneceğini belirtti. Yapılan açıklama, 2021’de tamamen dijital bir etkinliğin ardından insanların tekrar Las Vegas’a davet edileceği yönünde.
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CTA Başkanı Gary Shapiro: “Hepimiz aşıları teşvik ederek ve doğru güvenlik protokollerini uygulayarak pandeminin sona ermesinde rol oynuyoruz.” dedi. “Las Vegas’taki CES 2022’ye katılmak için aşı kanıtı talep ederek sorumluluğumuzu üstleniyoruz.”
CTA, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden önerilen güvenlik önlemlerini takip edeceğini ve CES 2022’ye yakın tarihlerde değiştirilmiş protokolleri açıklayabileceğini söyledi. CTA ayrıca, pozitif bir antikor testinin kanıtını, alternatif bir gereklilik olarak kabul edip etmeyeceğini değerlendirdiğini söyledi.
CTA’ya göre Amazon, AMD, AT&T, Daimler AG, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung ve Sony’de dahil olmak üzere, 1000’den fazla şirket etkinliğe katılıyor. Las Vegas’taki yüz yüze etkinliğe ek olarak CES 2022’ye paralel çalışan, dijital bir etkinlik gerçekleştirilecek.
CES 2022 5-8 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Medya günleri ise 3-4 Ocak tarihlerinde olacak.
Kaynak: CES, CNET
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Covid-19
Aşı Randevusu Nasıl Alınır? | Sorunsuz Biçimde MHRS ve E-Nabız Üzerinden Nasıl Randevu Alınır?
SGK’ya kayıtlı bütün çalışanların aşı sırasına dahil edilmesiyle beraber birçok insan E-Devlet, E-Nabız ve MHRS gibi sistemlere yüklenmeye başladı. Bunun sonucunda bu platformlar aşırı yük altında kaldığı için aşı randevusu alabilmek de zorlaştı. Peki aşı randevusu almak isteyen fakat sistem yoğunluğundan dolayı alamayanlar nasıl randevu alabilir? Aşı randevusu almak isteyen fakat sistem yoğunluğuna takılanlar için en kolay şekilde nasıl randevu alabileceklerini anlattık.
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SGK kayıtlı çalışanlara aşı müjdesi
Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, 14 Haziran akşamında, SGK kayıtlı bütün çalışanların 15 Haziran itibariyle Covid-19 aşısı için sıra alabileceğini belirtmişti. Ardından, birçok kişi aşı için randevu alabilmek uğruna E-Devlet, E-Nabız ve MHRS gibi platformlara giriş yapmaya başladı. İşlem yükünü kaldıramayan bu platformlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından adeta kilitlendi. Durum böyle olunca da birçok kişi aşı randevularını oluşturamadı. Peki bu yoğunluğu egale ederek nasıl aşı randevusu alabilirsiniz.
Aradan uzunca bir süre geçmiş olsa da E-Nabız üzerindeki yük devam ediyor. Bu da sisteme ulaşıp randevu oluşturabilmenizi çok zor bir hale getiriyor. Bunun sebebinin, çoğunluğun bu platformlara yönelmesi olduğunu düşünüyoruz. Oysa, akıllı telefonlarınızdan giriş yapabileceğiniz MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde böyle bir yoğunluk söz konusu değil. Ya da en azından yoğunluk söz konusu olsa bile sistem şuanda bu yoğunlukla başa çıkabiliyor. Böylelikle MHRS uygulaması üzerinden aşı randevusu oluşturabiliyorsunuz.
Vatandaşlar hangi aşıları tercih edebiliyor
Aşı randevusu almak isteyenler için şuanda görülen 2 seçenek mevcut. Bunlardan bir tanesi Çin merkezli üretici Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısı, diğeri de Türk bilim insanlarımızın kurucusu olduğu BioNTech’in Pfizer iş birliğiyle ürettiği aşı. BioNTech aşısıyla ilgili konuşacak olursak Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin ekipleriyle yoğun bir çalışma süreci sonrası geliştirdiği ve mRNA teknolojisiyle ürettiği bu yeni aşı, aşı sektörüne de yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Bir diğer şirket olan Moderna’nın da aşısı BioNTech’le aynı yöntemle yani mRNA metoduyla üretilmişti. Öte yandan Sinovac’ın CoronaVac isimli aşısı da daha geleneksel bir yaklaşım olan inaktif bir aşı. İnaktif aşılar, etkisiz hale getirilmiş virüslerin vücuda verilmesi ve bağışıklık sisteminin bu virüsleri görüp tepki vererek saldırması prensibiyle çalışıyor. Bu güçsüz virüsleri nasıl yenebileceğini öğrenen bağışıklık sistemi, aynı tehditle bir sonraki sefer karşılaşıldığında virüslerin karşısına daha hazırlıklı bir şekilde çıkabiliyor.
Aşı tercihinizi yaptıktan sonra hastane ve aile hekiminiz arasında seçim yapmanız gerekiyor
Aile hekiminizde veya hastanede aşı olma seçeneği size bırakılmış. Dileyen vatandaşlar ister aile hekimlerini isterlerse de hastaneleri tercih edebiliyor. Bu tercihi de yaptıktan sonra karşınıza aşılama hizmeti sunan hastaneler veya aile hekimleri çıkıyor. Bu noktada kendinize en yakın hastaneden veya aile hekiminden müsaitlik durumlarına göre randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Hastaneye vardığınızda da, her 6 kişi aşı olmaya hazır olduğunda bir flakon açılarak aşılama işlemi gerçekleştiriliyor.
Bu süreçte Türkiye 14 Haziran 2021 itibariyle bir günde 780.000’in üzerinde vatandaşı aşılamayı başardı. Eğer aşılama sayısı günlük 1 milyonun üzerine de çıkabilirse; Covid-19 pandemisini atlatma sürecimiz de bir o kadar hızlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Burada bu hızlı ve çetin aşılama sürecinde emek veren bütün sağlık personelimize teşekkürü bir borç biliyoruz.
3. aşamada randevumuzu onaylayabiliyoruz
Son olarak da, aşı randevunuzu onaylamanızı unutmayın. Aşı randevunuz oluşturulduktan sonra karşınıza bir etiket çıkıyor. Bu etiketin ekran görüntüsünü alabilir veya etiket üzerindeki paylaşma butonu aracılığıyla aşı randevunuzu yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklık oluşturabilme sürecinde elini taşın altına koyan her vatandaşa da; bu hastalıktan bütün dünya insanları olarak kurtulabilmemiz adına bir adım attıkları için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki yakın zamanda aşılama rakamları da ülkemizde günlük 1 milyonun üzerine çıkacak ve yoğun geçen aşılama sürecinin arkasından toplumsal bir rahatlama gerçekleşecektir.
Aşı olacak vatandaşlara da şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Lütfen maske ve mesafeye dikkat etmeyi unutmayın. Herkese Covid-19’dan uzak sağlıklı günler diliyoruz.
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