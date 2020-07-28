CES 2021 sadece dijital olarak gerçekleştirilecek!

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan fuarlar tamamen iptal edildi ya da dijital ortama kaydırıldı. Önümüzdeki yılın başında düzenlenecek olan CES 2021 de bu süreçten etkilendi ve dijital ortama geçiş kararı aldı.

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CES 2021, katılımcılara tamamen dijital bir deneyim sunacak!

Bu yılın Ocak ayında gerçekleşen CES 2020, teknoloji sektörünün son fiziksel etkinliklerinden biri olmuştu. Pandeminin Avrupa ve bütün dünyada yayılmasının ardından ise Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) başta olmak üzere pek çok fuar yapılamamıştı. Önümüzdeki yıl düzenlenecek fuarların geleceği de belirsiz durumdayken, CES cephesinden gelen resmi açıklama durumu kısmen de olsa belli etti.

ABD Tüketici Teknolojisi Derneği’nin başkanı Gary Shapiro, mevcut koşullar nedeniyle CES 2021 fuarının dijital ortamda düzenleneceğini açıkladı. Açıklamada, Ocak 2021’de yapılacak fuar için on binlerce insanı aynı ortamda güvenli şekilde toplamanın mümkün olmadığı belirtiliyor. Bunun yerine tamamen dijital bir platformda yapılacak etkinliğin yeni kitleler için de çekici olacağı vurgulanıyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş deneyim sayesinde fuar atmosferinin daha rahat şartlarda yakalanabileceği de CES yönetimi tarafından ifade ediliyor.

Ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olan CES 2021, aynı zamanda yeni yılın ilk fuar etkinliği olacak. Son olarak fuar yönetiminin 2022 yılında etkinliğin merkezi konumundaki Las Vegas’a geri dönmeyi planladığını da belirtelim.