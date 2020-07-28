Haber
CES 2021 sadece dijital olarak gerçekleştirilecek!
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan fuarlar tamamen iptal edildi ya da dijital ortama kaydırıldı. Önümüzdeki yılın başında düzenlenecek olan CES 2021 de bu süreçten etkilendi ve dijital ortama geçiş kararı aldı.
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CES 2021, katılımcılara tamamen dijital bir deneyim sunacak!
Bu yılın Ocak ayında gerçekleşen CES 2020, teknoloji sektörünün son fiziksel etkinliklerinden biri olmuştu. Pandeminin Avrupa ve bütün dünyada yayılmasının ardından ise Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) başta olmak üzere pek çok fuar yapılamamıştı. Önümüzdeki yıl düzenlenecek fuarların geleceği de belirsiz durumdayken, CES cephesinden gelen resmi açıklama durumu kısmen de olsa belli etti.
ABD Tüketici Teknolojisi Derneği’nin başkanı Gary Shapiro, mevcut koşullar nedeniyle CES 2021 fuarının dijital ortamda düzenleneceğini açıkladı. Açıklamada, Ocak 2021’de yapılacak fuar için on binlerce insanı aynı ortamda güvenli şekilde toplamanın mümkün olmadığı belirtiliyor. Bunun yerine tamamen dijital bir platformda yapılacak etkinliğin yeni kitleler için de çekici olacağı vurgulanıyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş deneyim sayesinde fuar atmosferinin daha rahat şartlarda yakalanabileceği de CES yönetimi tarafından ifade ediliyor.
Ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olan CES 2021, aynı zamanda yeni yılın ilk fuar etkinliği olacak. Son olarak fuar yönetiminin 2022 yılında etkinliğin merkezi konumundaki Las Vegas’a geri dönmeyi planladığını da belirtelim.
Uygulama
Microsoft “Aile Güvenliği” uygulaması genel kullanıma sunuldu!
Microsoft Aile Güvenliği uygulamasını ilk olarak Mart ayında duyurmuştu. Daha sonra Mayıs ayında deneme sürümü belirli kullanıcılara sunulmuştu. Birkaç ay test ettikten sonra şirket bu hafta hizmetin Android ve iOS için kullanılabilir olduğunu duyurdu.
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Microsoft “Aile Güvenliği” uygulaması genel kullanıma sunuldu!
Uygulama adından da anlaşılabileceği gibi kullanıcıların aile üyeleri ve dijital kullanımları hakkında bilgi paylaşımı sağlamakta. Kullanıcıların uygulamaları kullanım sürelerinin sınırlandırılması, çocuklar için belirli web sitelerine erişimin kısıtlanması ve hatta konum paylaşım yoluyla üyelerin nerede olduğu konusunda bilgi alma gibi imkanları var. Bunlara ek olarak ebeveynler yalnızca kullanım istatistiklerini değil aynı zamanda tükettikleri içerikleri gözlemlemek için haftalık etkinlik raporları almayı da seçebilirler.
Microsoft ayrıca uygulamasına belirli uygulamaları engelleme özelliğini de ekledi. Web’de gezinmeye geldiğinde Edge tarayıcı kullanılarak yapılan aramalar için filtreler uygulanabilmekte. Bu özellik Windows, Xbox ve Android’de çalışabilmekte. İçerik denetimi ve kullanım sınırlamalarının yanı sıra Aile Güvenliği ile ebeveynlerin istenmeyen satın alma işlemlerinden kaçınmalarına da olanak tanıyor. Bu işlem aktifleştirildiğinde satın alma işlemi sırasında ebeveynlerin e-posta yoluyla sunulan istekleri onaylaması gerekmekte.
Son olarak Aile Güvenliği uygulamasındaki konum paylaşımı ile aile bireyleri birbirlerinin konum bilgilerine gerçek zamanlı olarak ulaşabilirler. Uygulama ile birlikte ev gibi ortak kullanım alanları için güvenli bölgeler belirlenebilmekte. Aile üyelerinden biri güvenli olarak tanımlanan konuma girdiğinde veya çıktığında kullanıcıları uyaran bir bildirim açmak mümkün. Özelliklerin çoğu Android, Windows ve Xbox için kullanılabilir olsa da bazı özellikler iOS için ileride aktifleştirilecektir. Uygulama şu anda Android Play Store üzerinden son kullanıcıya sunulmuş durumda ve iOS sürümünün de yakında yayınlanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet 5G, farklı modelle Google Play Console’da görüntülendi!
LG, Velvet serisi için yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Dimensity 800 işlemcili bir model Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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LG Velvet 5G, Dimensity 800 işlemcili model ile geliyor!
LG, bildiğiniz üzere yeni akıllı telefon serisi Velvet cihazlarını duyurmuştu. Firmanın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Velvet 4G‘nin ardından şimdi de yeni 5G özellikli model için çalışmalara başladığı öğrenildi. GadetsRewind isimli internet sitesinde ortaya çıkan habere göre, LG farklı işlemciye sahip 5G özellikli Velvet telefonu için kolları sıvamış. Google Play Console üzerinde listelendiği öğrenilen cihazın, gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800 işlemciden aldığı ortaya çıktı. Hali hazırda 5G özellikli Snapdragon 765G işlemcisine sahip bir modele sahip olan firmanın neden böyle bir yol izlediği ise henüz bilinmiyor.
Ayrıca 6 GB RAM seçeneğine sahip olacağı öğrenilen cihaz, bu konuda da farklılığa sahip. Snapdragon 765G işlemcisini içeren model 8 GB RAM ile piyasaya çıkmıştı. Tasarım detaylarının aynı olması beklenen cihazın, 6.9 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Damla çentiğe sahip olacağı tahmin edilen LG Velvet 5G, bir adet 16 MP değerine sahip kamera ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Arka tarafta da üçlü kamera kurulumu beklenirken, bu kameraların sırasıyla, 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik sensörü olarak belirleneceği düşünülmekte. Dimensity 800 ve 6 GB RAM seçenekleri sayesinde daha ucuz bir 5G‘li versiyon sunmak isteyen LG, bakalım amacına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla birlikte müzik dinleyebilirsiniz!
Spotify’da Mayıs ayında premium kullanıcılarının birlikte müzik dinleyebileceği Grup Oturumları özelliğini duyurmuştu. Şimdi son güncelleme ile birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşlarınız ile aynı müziği veya podcast’i dinleyebilirsiniz.
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Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla eş zamanlı olarak müzik dinleyebilirsiniz!
COVID-19 salgını sonrasında arkadaşlarımız ve yakınlarımız ile buluşmak ve birlikte vakit geçirmek her zamankinden daha zor hale geldi. Salgın başladığından bu yana teknoloji şirketlerinin de mesafelere rağmen insanların birlikte vakit geçirmelerine olanak tanıyan yeni uygulamalar duyurduklarını gördük. Bu uygulamalardan biri ise Spotify’ın Grup Oturumları özelliğiydi. Şirket son güncelleme ile birlikte Grup Oturumları özelliğini birlikte müzik veya podcast dinlemek isteyen 5 kişiye kadar genişletti. Bu özelliği kullanabilmek için oturuma katılan herkesin premium aboneliğe sahip olması gerekmekte. Kullanıcılardan biri oturumu başlatmalı ve paylaşım linkini diğer arkadaşları ile paylaşmalı. Ancak bu uygulama ile birlikte arkadaşlarınızla birlikte sadece müzik veya podcast dinleyebilirsiniz. Dinledikleriniz hakkında tartışmak veya bağımsız olarak iletişim kurmak için başka bir platform kullanmanız gerekmekte.
Oturumun kurucusu ve katılımcılar oynatılan müziği kontrol edebilir ve parçaları atayabilir. Bunun yanı sıra sıradaki parçayı seçebilir veya oynatılmakta olan listeye daha fazla şarkı ekleyebilirler. Özellik tamamen eş zamanlı dinleme ile ilgili olduğundan kullanıcıların yaptığı bu gibi değişiklikler hemen tüm katılımcı cihazlara yansıyacaktır.
Şirket Grup Oturumları olarak ifade edebileceğimiz özelliğini ilk olarak Mayıs ayında tanıtmıştı. Özellik hala beta sürümünde ve bu nedenle kullanıcılar problemler ile karşılaşabilirler. COVID-19 salgını nedeniyle insanlar arasındaki sosyal mesafenin arttığı bu dönemde arkadaşlarınızla film izlemek ve oyun oynamanın yanı sıra artık birlikte müzik dinleme keyfini de yaşayabileceksiniz.