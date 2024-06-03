Çerçevesiz iPhone konsepti gerçek oluyor. Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri ile akıllı telefon dünyasında devrim yapmaya hazırlanıyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max‘in şaşırtıcı derecede ince çerçevelerinden sonra, yeni modellerde bu alanda %40’a varan bir azalma olacağı ve her iki amiral gemisine de etkileyici bir ‘ekran/gövde’ oranı kazandıracağı söyleniyor. Daha büyük ekranlarla gelmesi beklenen bu telefonlar, çerçevelerin küçülmesiyle birlikte, boyut olarak çok fazla büyümeden taşınabilirliği ve kullanım rahatlığını artıracak. Çerçevesiz iPhone sonunda gerçek oluyor.

İçindekiler Çerçevesiz iPhone 16 Pro ve Pro Max Geliyor

Çerçevesiz iPhone 16 Pro ve Pro Max Geliyor

Apple’ın, ‘Kenarlık Azaltma Yapısı’ teknolojisini kullanarak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin çerçevelerini önemli ölçüde küçültmeyi başardığı iddia ediliyor. Bu yeni teknoloji sayesinde, 6,3 inçlik iPhone 16 Pro ve 6,9 inçlik iPhone 16 Pro Max ile Apple, yıllar sonra ilk kez panel boyutunda bir artışa gidecek.

Setsuna Digital adlı bir Weibo hesabının iddialarına göre, daha büyük iPhone 16 Pro Max modelinde çerçeveler 1,15 mm kadar ince olacak. Daha küçük iPhone 16 Pro modelinde ise çerçeveler 1,20 mm ölçülerinde olacak ki bu da inanılmaz derecede ince bir yapı sunacak. Yani bu aşamada yeni iPhone modellerini çerçevesiz iPhone olarak adlandırabiliriz.

Apple’ın bu başarıyı nasıl elde edeceği konusunda detaylar henüz net olmasa da, daha önceki raporlar, teknoloji devinin ‘Sınır Azaltma Yapısı’ teknolojisini benimseyeceğini öne sürmüştü. Ayrıca, ‘düşük enjeksiyonlu basınçlı üst kalıplama’ (LIPO) adı verilen bir tekniği araştırdığı belirtilmişti. Bütün bu iddialara rağmen Apple’ın daha iyi sonuçlar elde edebileceği başka bir yöntemi tercih etmiş olabileceği düşünülüyor.

Bu yeni teknolojinin kullanılması, Apple’ı iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max‘in başlangıç fiyatını artırmaya zorlayabilir mi sorusu hala belirsiz. Daha önceki modeller için de benzer söylentiler duyulmuş ancak fiyat artışları gerçekleşmemişti. iPhone 16 fiyatı bu nedenle artacak mı göreceğiz. Bizler çerçevesiz iPhone için oldukça heyecanlıyız. Apple’ın bir süredir çerçevesiz iPhone üzerinde çalıştığını biliyorduk, sonunda bu konsept iPhone gerçek olacak gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!